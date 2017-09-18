"Материальные механизмы": Минздрав намерен бороться с отказами от прививок



По ее словам, ведомство пытается договориться с Фондом социального страхования , чтобы при отказе родителей прививать детей "включались какие-то механизмы, в том числе и "материальные". "Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным", — сказала Скворцова, подчеркнув, что Минздрав не может обязать всех родителей делать прививки детям.

Она отметила, что отсутствие прививки в ряде случаев может привести к серьезным осложнениям. "У многих ментально сохранилось ощущение, что надо в детстве переболеть инфекциями. Но сейчас это противоречит здравому смыслу. В странах, которые рядом с нами находятся — в той же Европе — вспышки кори достаточно часты, и они сопровождаются очень серьезными осложнениями", — заявила глава Минздрава.



Министр также обратила внимание не снижение заболеваемости и смертности от гриппа в результате массовой вакцинации. "Мы снизили заболеваемость гриппом в 3,5 раза за 5 лет. В прошлом году у нас смертность от гриппа уменьшилась более чем в 20 раз. Если говорить про какие-то сложные смертельные случаи, их не бывает у привитых. Мы привили где-то 55% детей, это 15 миллионов доз вакцины. В этом году их будет более 17 миллионов", — сообщила она в интервью.



Восемь миллионов привитых





В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что бесплатную прививку от гриппа сделали уже более 8,5 миллионов россиян. По ее словам, в этом году вакцину начали поставлять в регионы раньше обычного, при этом в федеральном бюджете предусмотрены закупки большего объема препаратов, чем в прошлом году.

Она также отметила, что за последние два года среди скончавшихся от гриппа не было ни одного привитого человека. При этом в прошлом году вирус подхватили порядка 3,5% прошедших вакцинацию граждан.



В августе Попова сообщала, что этой осенью в Россию придут четыре разновидности вируса. "В этом году мы ждем новый штамм вируса A (H1N1), так называемого свиного гриппа, и два прежних варианта вируса гриппа А (H3N2), гонконгский, будет вариант в вакцине… и будет прежний, прошлогодний, так скажем, вариант вируса гриппа B", — заявляла глава ведомства.



Отказ от Манту





Тему обязательной вакцинации затрагивала и уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова . По ее словам, сегодня многие родители не хотят ставить своим детям прививки на реакцию Манту, поэтому профильные ведомства рассматривают варианты "альтернативной" проверки на туберкулез.

"Когда я только пришла, один из объемов обращений был связан с реакцией Манту, что родители не хотят делать (ребенку — ред.) Манту, но их не берут в садики, не пускают в школу и так далее. Здесь мы, учитывая объем проблемы, обратились в Минздрав", — сказала омбудсмен.



Она подчеркнула, что в соответствии с законодательством родители имеют право отказаться от вакцинации, предложенной медицинскими службами.