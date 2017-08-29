Главные события вторника

Россиян лишат импортной парфюмерии



РИА Новости



Минпромторг изучит возможность импортозамещения парфюмерии и косметики. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на протокол совещания, прошедшего в департаменте химико-технологического и лесопромышленного комплекса министерства.

Польша вручила России ноту протеста





Министерство иностранных дел Польши вручило послу РФ в республике дипломатическую ноту, выразив недовольство в связи со сложностями в доступе к месту крушения 10 апреля 2010 года президентского самолета Ту-154М под Смоленском. Соответствующую информацию распространил во вторник МИД страны.

Россия зеркально ответит США





Москва не пойдёт по пути осложнения выдачи российских виз для американских граждан, несмотря на решения Вашингтона, со стороны РФ не будет зеркальных действий, если только США не пойдут по пути осложнения работы наших посольства и консульств, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Внесен законопроект о переносе 1 сентября



Государственной думе предложили предоставить муниципалитетам право переносить начало учебного года с 1 сентября на 1 октября. С такой инициативой выступили депутаты от фракции ЛДПР . Об этом сообщает РИА Новости.

Сотня российских «убийц танков» встревожила Запад



Задержан подозреваемый в убийстве сын актёра из " Интернов"



Генпрокуратура занялась российскими синоптиками



Генпрокуратура проинформировала главу Минприроды Сергея Донского об ошибке Росгидромета , которая привела к «катастрофическим последствиям» от урагана 29 мая. Кроме того, прокуроры остались недовольны, что метеослужбой не повсеместно организован мониторинг содержания в воздухе опасных для человека веществ — мелкодисперсной пыли и диоксинов.

Хабаровчане отомстили обливавшему зеленкой пассажиров таксисту



В интернете появилось видео, которое демонстрирует как мужчина, похожий на «умывшего» зеленкой пассажиров хабаровского таксиста, сам мажет лицо таким же раствором. Этот ролик на YouTube опубликовал пользователь Ktoto Tut.

Полицейская ответила на обвинение в проституции



ТАСС

Старший сержант полиции из Саратовской области, которую ранее задержали в Москве по подозрению в занятии проституцией, заявила, что ее подставила подруга. Об этом сообщает Life.

В ДНР оценили натуру актера Пашинина

