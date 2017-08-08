Россияне признались, на что уходит их доход

Россияне рассказали, на что уходит большая часть их зарплаты. Как показал опрос «Рамблер», 40% россиян большую часть денег тратят на продукты.



Еще 14% респондентов основной частью расходов назвали оплату жилья и коммунальных услуг. 12% граждан большую часть своего дохода отдают на погашение долгов.



На накопления удается направлять большую часть дохода 4% россиян, а на развлечения — всего 2% респондентов. 28% граждан распределяют доход «на все понемногу».



Опрос проводился 8 августа, в нем приняли участие более 1 тыс. граждан.