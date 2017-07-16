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Во Внуково самолет ударился хвостом о взлетную полосу

Во Внуково самолет ударился хвостом о взлетную полосу
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В аэропорту Внуково произошло ЧП. Самолет из Петропавловска-Камчатского при заходе на посадку не попал на нужную траекторию. Об этом сообщает Рен ТВ.
По данным телеканала, командир корабля решил уйти на второй круг. При этом лайнер слишком резко стал набирать высоту и зацепил хвостовой частью взлетную полосу.
Сообщается, что самолет в итоге приземлился благополучно. Информации о повреждениях воздушного судна пока нет. Его осматривают техники.
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Международный аэропорт Внуково
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