Во Внуково самолет ударился хвостом о взлетную полосу

По данным телеканала, командир корабля решил уйти на второй круг. При этом лайнер слишком резко стал набирать высоту и зацепил хвостовой частью взлетную полосу.

Сообщается, что самолет в итоге приземлился благополучно. Информации о повреждениях воздушного судна пока нет. Его осматривают техники.