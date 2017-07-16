Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе



Жителей столичного региона ожидает неустойчивая, но довольно тёплая погода на наступающей неделе, 17—23 июля. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал RT, что температурный фон останется в пределах климатической нормы, а жары москвичам не стоит ждать как минимум до конца месяца. Гидрометцентр России солидарен с подобной оценкой и прогнозирует на неделе температуру в интервале 19...25 °C в дневные часы и 8...16 °C — в ночные. Ожидаются частые, но не затяжные дожди.

На предстоящей неделе, 17—23 июля, жителей столичного региона ожидает неустойчивая, но сравнительно тёплая погода, лежащая в пределах климатической нормы. Такой прогноз в беседе с RT сделал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.



«Что касается погоды на предстоящую неделю, то она будет достаточно неустойчивой, но температурный фон останется в климатическом русле», — отметил синоптик.



По его словам, в дневные часы воздух в регионе будет прогреваться не выше 19...24°C, а ночью столбики термометров будут опускаться до 10...15°C.



«Жары до конца месяца не будет, если речь идёт о 25...30 °C. То есть будет такое умеренное июльское тепло», — сказал специалист центра «Фобос».



Гидрометцентр России также прогнозирует на грядущей неделе температуру в интервале 19...25 °C в дневные часы и 8...16 °C — в ночные. При этом ожидается переменная облачность и местами кратковременный дождь, а в понедельник — гроза в отдельных районах столичного региона. Атмосферное давление будет нормальным или слегка повышенным — до 750 мм рт.ст.



Ближайшие часы





В воскресенье, 16 июля, Росгидромет объявил в Москве и ряде областей Центральной России «жёлтый» уровень погодной опасности. Во второй половине дня, по данным метеорологической службы, в регионе ожидаются сильный ветер, дождь и гроза.

По оценке центра «Фобос» до конца дня погода будет облачной с прояснениями, пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза. Максимальная температура в столице от 23 °C до 25 °C, а по области — порядка 21...26 °C.



По словам эксперта центра «Фобос» Евгения Тишковца, такая синоптическая ситуация обусловлена влиянием холодного атмосферного фронта, сопровождаемого грядой грозовых облаков и локальными ливнями.



«Штормовое предупреждение связано с прохождением холодного фронта, но я бы несколько снизил градус. Местами прошумят ливни с грозами, но погода вряд ли будет штормовой. Очередного потопа или ветров ураганных значений, валящих деревья, скорее всего, не будет», — отметил синоптик.



Привыкайте к аномалиям





В субботу, 15 июля, советник президента России по вопросам изменения климата Александр Бедрицкий в ходе форума МЧС России и общественных организаций «Общество за безопасность» выразил мнение, что аномальные погодные явления, которыми запомнились конец весны и первая половина лета 2017 года, будут повторяться всё чаще.

По его словам, в настоящее время существенное влияние на атмосферные процессы оказывает таяние арктических ледников, поскольку из-за сокращения их объёма снижается температурный контраст между полюсами и экватором. Это, в свою очередь, приводит к погодным аномалиям.



Бедрицкий также указал на важность принятия во внимание климатического фактора в разрезе общественной безопасности. По мнению эксперта, это не только позволит снизить риски для населения, но и увеличит эффективность работы экстренных служб.





При этом климатолог Андрей Киселёв , говоря о резких погодных изменениях в столичном регионе, призвал не говорить об аномальных явлениях. В беседе с телеканалом «360» он объяснил, что климат оценивается по 30-летнему периоду, а за это время могут быть разные сезоны.

«Климат сейчас сравнивается с 1960—1990 годами. Когда он пройдёт, мы сдвинемся на 30 лет — с 1991 до 2020 года. Дело в том, что если отдельный год «выпадет», то это скажется на 30-летнем промежутке, если таких «выпадающих» годов станет довольно много. Если же их 1−2, то они, в некотором смысле, нейтрализуются другими годами, которые окажутся довольно тёплыми или просто среднестатистическими. Поэтому это «аномальное явление» может оказаться просто капризом природы», — отметил Киселёв.



То ли лето, а то ли виденье





В пятницу, 14 июля, глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве установилась нормальная для лета погода, которая может продержаться до конца следующей недели.



«О холодах, которые были, можно уже потихоньку забывать, установился нормальный летний режим», — цитирует Вильфанда ТАСС



В ответ на это заявление дежурный синоптик центра «Фобос» Александр Синенков отметил, что это далеко не первый раз, когда Росгидромет объявляет о наступлении лета.

«Примерно пятый раз объявляют о начале лета в Москве и, мне кажется, и шестой будет, и седьмой будет. Потому что температура воздуха на ближайшие несколько дней будет близка к климатической норме. Но дожди не прекратятся», — заявил Синенков.