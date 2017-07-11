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Главные события вторника
Лишили суверенитета: Татарстан готовит обращение к Путину
Депутаты госсовета Татарстана подготовили обращение к президенту Российской Федерации о продлении договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти России и Татарстана, как имеющего огромное значение для развития федеративных отношений.
Трагедия в Москве: роман закончился расстрелом в офисе
В торгово-офисном центре в Отрадном произошла стрельба. Мужчина, вооруженный предположительно пистолетом Макарова, выстрелил в женщину, а затем покончил с собой. По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. В СК считают, что преступник и жертва являлись сожителями.
Россияне больше не верят в богатство России
Ослабление рубля подорвало веру среднего класса в богатство России, а доля беспокоящихся по поводу экономического роста во II квартале 2017 года возросла до 35%, свидетельствуют данные исследования аналитического департамента Sberbank CIB.
Порошенко констатировал "поражение Кремля"
Президент Украины Петр Порошенко назвал «поражением Кремля» соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом (ЕС). Об этом он написал в Facebook во вторник, 11 июля.
Телеведущий в прямом эфире высмеял зарплаты депутатов
В эфире передачи «Новое утро» красноярского телеканала ТВК ведущий Александр Смол рассказал, что депутаты местного Заксобрания повысили себе зарплаты в два раза. Видеозапись эфира опубликована на YouTube-канале ТВК.
Mexx уходит из России
Компания Mexx покидает Россию с закрытием последних магазинов. Торговая точка в Москве проработает до 31 июля.
Путин посетил Валаамский монастырь
Президент Владимир Путин побывал на Валааме, острове в северной части Ладожского озера, в день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 11 июля.
Новый вирус крадет данные банковских карт россиян
Фото: РИА Новости
"Лаборатория Касперского" обнаружила нетипичную модификацию троянца Neutrino, атакующего POS-терминалы и крадущего данные банковских карт, сообщает компания в понедельник.
С российских туристов предложили брать выездной сбор
Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров направил обращение главе Ростуризма Олегу Сафонову с предложением ввести выездной сбор для российских туристов, которые едут отдыхать за рубеж, передает РИА "Новости".
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