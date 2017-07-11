Главные события вторника

Лишили суверенитета: Татарстан готовит обращение к Путину

Депутаты госсовета Татарстана подготовили обращение к президенту Российской Федерации о продлении договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти России и Татарстана, как имеющего огромное значение для развития федеративных отношений.

Трагедия в Москве: роман закончился расстрелом в офисе

В торгово-офисном центре в Отрадном произошла стрельба. Мужчина, вооруженный предположительно пистолетом Макарова, выстрелил в женщину, а затем покончил с собой. По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. В СК считают, что преступник и жертва являлись сожителями.

Россияне больше не верят в богатство России

Ослабление рубля подорвало веру среднего класса в богатство России, а доля беспокоящихся по поводу экономического роста во II квартале 2017 года возросла до 35%, свидетельствуют данные исследования аналитического департамента Sberbank CIB

Порошенко констатировал "поражение Кремля"

Президент Украины Петр Порошенко назвал «поражением Кремля» соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом (ЕС). Об этом он написал в Facebook во вторник, 11 июля.

Телеведущий в прямом эфире высмеял зарплаты депутатов

В эфире передачи «Новое утро» красноярского телеканала ТВК ведущий Александр Смол рассказал, что депутаты местного Заксобрания повысили себе зарплаты в два раза. Видеозапись эфира опубликована на YouTube-канале ТВК.

Mexx уходит из России

Компания Mexx покидает Россию с закрытием последних магазинов. Торговая точка в Москве проработает до 31 июля.

Путин посетил Валаамский монастырь

Президент Владимир Путин побывал на Валааме, острове в северной части Ладожского озера, в день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 11 июля.

Новый вирус крадет данные банковских карт россиян

"Лаборатория Касперского" обнаружила нетипичную модификацию троянца Neutrino, атакующего POS-терминалы и крадущего данные банковских карт, сообщает компания в понедельник.

С российских туристов предложили брать выездной сбор