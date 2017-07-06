Главные события четверга

Путин уволил восемь генералов

Трамп осудил поведение России

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве заявил, что действия России в Восточной Европе носят дестабилизирующий характер, передает "Интерфакс"

Россия направила ноту Болгарии

Мария Захарова. Москва рассчитывает, что София примет меры и не допустит больше вандализма в отношении памятников общей истории России и Болгарии, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ

Путин протестировал «Кортеж»

Президент РФ Владимир Путин оценил новый лимузин, предназначенный для чиновников высшего звена. Автомобиль был разработан в рамках отечественного проекта "Кортеж". Об этом изданию "Известия" сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Порошенко утвердил новый курс Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который закрепляет стремление страны стать членом НАТО , сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

Янукович выступил за возврат Крыма Украине

Бывший президент Украины Виктор Янукович выразил надежду, что Крым вернется под контроль Киева, передает корреспондент "Газеты.Ru"

Россия может лишиться половины перевалки угля

После того как на прямой линии 15 июня внимание Владимира Путина удалось привлечь к проблеме угольной пыли в портах, депутаты Госдумы предложили решить ее радикально — с ноября запретить открытую перевалку угля в населенных пунктах. Столь резкий шаг удивил бизнес: запрет затронет 23 терминала, переваливающих до половины угля.

Задержана сбившая "пьяного мальчика" женщина

Фото: соцсети

Полиция задержала виновницу аварии в Балашихе Ольгу Алисову , в результате которой погиб шестилетний ребёнок. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Её слова передаёт портал LIFE.

У москвичей началась "летняя депрессия"

За первый месяц лета в Московскую службу психологической помощи населению поступило на 14% больше обращений, чем в июне 2016 года. Об этом RT сообщила директор службы Нина Петроченко. Психотерапевт Андрей Жиляев считает, что холодное пасмурное лето спровоцировало у москвичей состояние, которые можно сравнить с «зимней депрессией».

Поклонская опубликовала откровенное видео с Айдингером