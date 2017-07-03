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Главные события понедельника
Фото: коллаж Рамблер
ВКС РФ уничтожили главаря ИГ
В Сирии уничтожен один из главарей террористической группировки "Исламское государство"* косовар Лавдрим Мухаджери, он был убит в ходе совместной операции ВКС РФ и сирийской команды Tiger в регионе Идлиб, сообщает греческое издание pronews.gr, не указывая источника информации.
Президент США Дональд Трамп во время предстоящей встречи с российским лидером Владимиром Путиным планирует в первую очередь обсудить ситуации в Сирии и на Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на сотрудников администрации Трампа.
Завершено расследование дела "пьяного мальчика"
Завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, сбившей в Подмосковье шестилетнего ребенка, в крови которого позднее был обнаружен алкоголь, передает "Интерфакс".
Опубликовано официальное заявление на тему бунта в сборной РФ
В официальном Твиттере сборной России опубликовано заявление на тему слухов о конфликте в национальной команде. Ранее в СМИ появилась информация о разногласиях главного тренера Станислава Черчесова с целым рядом игроков, в числе которых Игорь Акинфеев, Василий Березуцкий, Артем Дзюба и Федор Смолов.
МЧC: Россию ждут природные катаклизмы
Россиян и в июле ожидают природные катаклизмы — резкие перепады температур, сильный ветер, осадки, сообщил глава МЧС РФ Владимир Пучков.
Иностранные инвесторы покидают российский рынок
Фото: Reuters
С февраля текущего года иностранные инвесторы вывели из российских акций свыше $1,6 млрд. Инвесторы сократили вложения в фонды, которые занимаются инвестициями только в российские ценные бумаги. Об этом в понедельник пишет газета Коммерсант" со ссылкой на подсчеты "Ренессанс Капитала".
«Запредельные суммы»: у россиян украли миллиарды с депозитов
В последние несколько лет в ходе проверок Центробанка было выявлено несколько «хитроумных способов» по выводу средств из кредитных организаций, при этом украденные суммы оказались «запредельными». Об этом пишет «Московский комсомолец».
Антирейтинг коррупционеров возглавили медики
Фото: ТАСС
Главными взяточниками россияне считают врачей. Согласно данным опроса, проведенного ВЦИОМ, антирейтинг коррупционеров возглавили медики, потеснив сотрудников ГИБДД, пишут «Известия».
Московский комсомолец CNN Reuters ИТАР-ТАСС Еще 3 тега
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