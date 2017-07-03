Главные события понедельника

ВКС РФ уничтожили главаря ИГ

В Сирии уничтожен один из главарей террористической группировки "Исламское государство"* косовар Лавдрим Мухаджери, он был убит в ходе совместной операции ВКС РФ и сирийской команды Tiger в регионе Идлиб, сообщает греческое издание pronews.gr, не указывая источника информации.

CNN раскрыл повестку встречи Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп во время предстоящей встречи с российским лидером Владимиром Путиным планирует в первую очередь обсудить ситуации в Сирии и на Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на сотрудников администрации Трампа.

Завершено расследование дела "пьяного мальчика"

Завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, сбившей в Подмосковье шестилетнего ребенка, в крови которого позднее был обнаружен алкоголь, передает "Интерфакс"

Опубликовано официальное заявление на тему бунта в сборной РФ

МЧC: Россию ждут природные катаклизмы

Россиян и в июле ожидают природные катаклизмы — резкие перепады температур, сильный ветер, осадки, сообщил глава МЧС РФ Владимир Пучков

Иностранные инвесторы покидают российский рынок

С февраля текущего года иностранные инвесторы вывели из российских акций свыше $1,6 млрд. Инвесторы сократили вложения в фонды, которые занимаются инвестициями только в российские ценные бумаги. Об этом в понедельник пишет газета Коммерсант " со ссылкой на подсчеты "Ренессанс Капитала".

«Запредельные суммы»: у россиян украли миллиарды с депозитов

В последние несколько лет в ходе проверок Центробанка было выявлено несколько «хитроумных способов» по выводу средств из кредитных организаций, при этом украденные суммы оказались «запредельными». Об этом пишет « Московский комсомолец ».

Антирейтинг коррупционеров возглавили медики