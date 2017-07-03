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Быстрый, невидимый, «Гремящий»: на что способен вооруженный «Калибрами» новейший фрегат
Заложенный на Северной верфи в 2012 году новый корвет к моменту спуска на воду претерпел ряд весьма серьезных изменений. Вспомним о самых главных. Во-первых, взамен планировавшихся на нем для установки немецких дизельных агрегатов компании МТU, которая дала задний ход из-за надуманных антироссийских санкций, Гремящий получил дизели ДДА 12000 производства АО Коломенский завод . Мы вернемся к ним чуть ниже. Во-вторых, помимо планового вооружения, которое должно было включать в себя противокорабельные ракеты Х-35 Уран , зенитный ракетный комплекс Редут , 100-мм артиллерийскую установку, 30-мм зенитные орудия АК-630М, комплекс противолодочного вооружения Пакет , на корвете теперь будут размещены и ракетные комплексы Калибр-НК , которые в рекламе не нуждаются. Особенно после успешных пусков в том числе по боевикам ИГИЛ в Сирии (запрещенная в России террористическая организация) с боевых кораблей в Каспийском море. В-третьих, новый корвет проекта 20385 за время постройки приобрел за счет использования новых технологий, в том числе стелс , практическую невидимость для радаров противника, что позволяет назвать его кораблем-невидимкой . Еще одно изменение, которое произошло за время постройки корвета, не касающееся его технических и боевых характеристик, это его дальнейшее предназначение. Изначально предполагалось, что Гремящий войдет в состав Северного флота, но в момент спуска на воду стало известно, что этот корабль отправится на Тихий океан и будет служить в составе КТОФ (Краснознаменный Тихоокеанский флот). Корветы проекта 20380 многоцелевые боевые надводные корабли 2-ранга, которые стопроцентно подходят под определение мал, да удал , говорит военно-морской эксперт капитан 1 ранга Виктор Макаров. Не смотря на их изначальное предназначение по действиям в ближней морской зоне, предполагающее борьбу с надводными кораблями и подводными лодками противника, артиллерийскую поддержку морских десантов и патрулирование зоны ответственности, корветы сейчас вышли на существенно новый уровень. Этот корабль способен уже действовать в дальней морской зоне, как в составе эскадры, так и самостоятельно, то есть его потенциал существенно расширился как за счет вооружения, так и мореходных качеств. Не случайно новый корвет Гремящий отправят на Тихий океан, который по определению считается простором для кораблей более высокого класса. И если его предшественники корветы Стерегущий , Сообразительный , Бойкий и Стойкий успешно несут службу в составе Балтийского флота, периодически осуществляя выходы из Балтики в Атлантический океан, то Гремящий в океанских водах будет себя чувствовать, образно говоря, как рыба в воде. И если сравнивать этот корабль по классификации с самолетами четыре плюс , то это практически тот же уровень, если не выше. До тех же фрегатов корвет не дотягивает разве что по водоизмещению . Водоизмещение Гремящего составляет свыше двух тысяч тонн, длинна 104 метра, ширина 13 метров. Скорость корвета достигает 27 узлов, а дальность плавания при автономности составляет около четырех тысяч морских миль. Многоцелевые корветы проекта 20385 предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. Благодаря оригинальной архитектуре, использованию композитных материалов и встроенных в корпус ракетным вооружением и антенным постам, у корветов этого проекта значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность. Плюс полный пакет вооружения, который превращает этот корабль в полноценную самостоятельную боевую единицу. Фишкой новейшего корвета стал и его движитель дизельный агрегат 1ДДА 12000, главная энергоустановка Гремящего . Силовая схема этой установки необычна: четыре дизеля в виде двух спаренных дизель-редукторных установок с двумя линиями гребных винтов, обеспечивающий режим хода в различных режимах. Ничуть не хуже отвергнутых немецких, а, как показали стендовые испытания, еще и лучше. Опять же никакой зависимости от поставок запчастей и регламентном обслуживании. А бегает корвет на отечественных движках весьма резво. Мы пусть и бедные, но гордые и именно этим сильны, говорит директор Центра анализа стратегий технологий Руслан Пухов. Провал в кораблестроении, который последовал после 1991 года, сказался и на воспроизводстве кораблей для отечественного. Мы потеряли верфи на Украине, в частности, в Николаеве. Мы остались без дизель-генераторных установок. Могло показаться, что у флота России нет перспектив. Ан нет! Вырулили и поплыли своим ходом. Есть, конечно, и нюансы во всей этой истории постройка кораблей ранга крейсеров, больших противолодочных кораблей, авианосцев сдвинулась на ближайшую перспективу в силу объективных причин. Банально нет сразу столько денег, чтобы строить боевые корабли океанского уровня. С подводными атомоходами нет проблем, а с надводными кораблями пришлось пойти по пути усиления их класса за счет технологий. Возьмем корвет Гремящий изначально он мог лишь болтаться в прибрежных водах. В результате вышел практически на уровень класса фрегата, не сильно увеличив свою проектную стоимость. То есть, бюджетные корветы закрыли нишу более дорогих фрегатов, а те, в свою очередь, при современной оснащенности вполне заменяют крейсера. При этом и крупнотоннажный боевой флот строится и обещает в перспективе обеспечить России преимущество на море. Так что и Гремящий , и строящиеся сейчас четыре новых корвета Проворный , Дерзкий , Ретивый и Строгий , смогут поддержать мощь ВМФ России до подхода основных сил . Название новейшего корвета Гремящий связано не только с небесными силами громом и молниями. Это имя носил эскадренный миноносец Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны этот корабль выполнил около ста боевых выходов в море в составе Северного флота. Участвовал в обеспечении союзных и отечественных конвоев. Сбивал немецкие самолеты и уничтожал вражеские подводные лодки. В 1956 году эсминец был разоружен и исключен из состава ВМФ. Гремящее прежде имя корабля продолжит теперь корвет Гремящий .
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