Cиноптики сделали неутешительный прогноз

В Центральной части России жаркого лета ждать не приходится. По словам сотрудника российского погодного центра «Фобос» Евгения Тишковца, будет «такое очень скромное тепло, никаких обнадеживающих прогнозов касательно хорошей жары под + 25 — 30 градусов по Цельсию», сообщает RT

Синоптик отметил, что ничего утешительного насчет погоды жителям Центральной части России он сообщить не может.

«На мой взгляд, лета уже не будет в Центральной России. Лето будет скомканным, не уверен, что мы сможем при таких температурах открыть купальный сезон. Если только смельчаки», — сказал он.

30 июня в Москве бушевала стихия, а дождь шел часов. За это время выпало более 90% месячной нормы осадков. В этот день в Москве пострадали 16 человек. Шквалистый ветер повалил 1,1 тыс. деревьев.