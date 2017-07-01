Домодедово рассказало, когда вернется к нормальной работе

аэропорту Домодедово обещают вернуться к нормальному графику работы, устранив сбои к концу субботы, сообщает Life

Как отметили в пресс-службе аэропорта, этому, в частности, будет способствовать и благоприятный прогноз погоды на выходные.

«Сбои в расписании будут продолжаться до конца сегодняшнего дня», — заявил пресс-секретарь аэропорта Александр Власов , отметив, что в ближайшее время повторения аномальной погодной ситуации не ожидается.

«Понятно, что вчера была крайне сложная ситуация с точки зрения метеоусловий», — сказал Власов.

Ситуация в аэропортах столицы осложнилась из-за последствий сильной грозы, прошедшей накануне. На 9 часов часов утра было задержано и отменено более 200 авиарейсов. В Домодедово были задержаны 96 вылетов, семь отменено. В Шереметьево задержаны вылеты 104 рейсов. 30 июня из-за непогоды аэропорты города были вынуждены приостановить работу. Было задержано и отменено более 300 рейсов.

В зонах ожидания вылета скопились сотни людей, а ближайшие гостиницы оказались переполнены.