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Главные события пятницы
Хроники апокалипсиса: число пострадавших в московском урагане растет
В результате действия стихии в Москве, по предварительным данным, пострадали шесть человек.
Израиль атаковал сирийские войска
Фото: Reuters
Израильская авиация атаковала позиции сирийский войск в ответ на очередной снаряд, который упал на контролируемой еврейским государством части Голанских высот, сообщила армейская пресс-служба.
Киев призвал срочно эвакуировать Донбасс
Фото: Reuters
Заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука заявил, что жителей Донбасса необходимо эвакуировать из-за затопления шахт и повышения уровня воды, в результате которого увеличится и уровень радиации. Об этом сообщает «112 Украина».
Россия отказалась платить взносы в Совет Европы
Россия приняла решение приостановить уплату своего взноса в Совет Европы за 2017 год до тех пор, пока в полном объеме не будут восстановлены полномочия делегации Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
20 часов дождей: Берлин ушел под воду
Жители Берлина сообщили о затоплении метрополитена. Видео ЧП в своем Facebook-аккауте опубликовал Даниил Ирбитс.
Российские туристы разочарованы в крымском отдыхе
Туристический сезон пошел явно не так, как рассчитывали на российских курортах. Уже сейчас понятно, что Крым не повторит рекордных результатов прошлого года - статистика фиксирует падение спроса на отечественный продукт и рост популярности отдыха за рубежом.
Оскандалившаяся золотая медалистка и ее мать сбежали из Адыгеи
Золотая медалистка школы №1 Тахтамукайского района Заира Параук, которую публично обвинили в том, что она получила награду только из-за того, что ее мама работает в управлении образования, вместе с семьей уехала из Адыгеи. Об этом сообщили в программе «Прямой эфир».
Украина заявила о задержании двух российских пограничников
Каланчакский суд арестовал двоих заблудившихся на территории Украины российских пограничников на полмесяца. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в Государственной пограничной службе Украины.
Сбербанк ждут массовые сокращения
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитная организация в три раза сократит число бухгалтеров в штате. Об этом сообщает «Интерфакс».
Стало известно, во сколько обошлась россиянам поддержка рубля
Падение цен на нефть в 2014–2016 годах создало два глобальных риска для стран, экономика которых «держится» на углеводородах: девальвации национальных валют и потери золотовалютных резервов. Россия к середине 2017 года справилась с этими рисками лучше многих стран, оказавшихся в «ловушке сжатия экспорта», свидетельствуют данные исследования «ФинЭкспертизы», с которым ознакомились «Известия».
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