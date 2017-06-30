Главные события пятницы

Хроники апокалипсиса: число пострадавших в московском урагане растет

В результате действия стихии в Москве, по предварительным данным, пострадали шесть человек.

Израиль атаковал сирийские войска

Израильская авиация атаковала позиции сирийский войск в ответ на очередной снаряд, который упал на контролируемой еврейским государством части Голанских высот, сообщила армейская пресс-служба.

Киев призвал срочно эвакуировать Донбасс

Заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука заявил, что жителей Донбасса необходимо эвакуировать из-за затопления шахт и повышения уровня воды, в результате которого увеличится и уровень радиации. Об этом сообщает «112 Украина».

Россия отказалась платить взносы в Совет Европы

Россия приняла решение приостановить уплату своего взноса в Совет Европы за 2017 год до тех пор, пока в полном объеме не будут восстановлены полномочия делегации Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

20 часов дождей: Берлин ушел под воду

Жители Берлина сообщили о затоплении метрополитена. Видео ЧП в своем Facebook-аккауте опубликовал Даниил Ирбитс.

Российские туристы разочарованы в крымском отдыхе

Туристический сезон пошел явно не так, как рассчитывали на российских курортах. Уже сейчас понятно, что Крым не повторит рекордных результатов прошлого года - статистика фиксирует падение спроса на отечественный продукт и рост популярности отдыха за рубежом.

Оскандалившаяся золотая медалистка и ее мать сбежали из Адыгеи

Золотая медалистка школы №1 Тахтамукайского района Заира Параук, которую публично обвинили в том, что она получила награду только из-за того, что ее мама работает в управлении образования, вместе с семьей уехала из Адыгеи. Об этом сообщили в программе «Прямой эфир».

Украина заявила о задержании двух российских пограничников

Каланчакский суд арестовал двоих заблудившихся на территории Украины российских пограничников на полмесяца. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в Государственной пограничной службе Украины.

Сбербанк ждут массовые сокращения

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитная организация в три раза сократит число бухгалтеров в штате. Об этом сообщает «Интерфакс».

Стало известно, во сколько обошлась россиянам поддержка рубля