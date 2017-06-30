Мигрантам указывают дорогу на Дальний Восток

МВД подготовило Концепцию миграционной политики на 2018–2020 годы, которая предполагает перенаправление миграционных потоков на Дальний Восток. Документ предполагает и передачу МВД права по адаптации мигрантов. Это может привести к конфликту между министерством и Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН), которое также претендует на эти полномочия. Источник “Ъ” , близкий к администрации президента , допускает, что в итоге миграционная служба может быть воссоздана как отдельное ведомство.

Разработанный МВД (ведомству передали в 2016 году полномочия в области миграции — после расформирования ФМС) документ призван заменить действующую концепцию миграционной политики до 2025 года, которая была принята в 2012 году. Необходимость обновления концепции авторы объясняют «политической нестабильностью в различных регионах мира», которая «усиливает миграционную подвижность» населения. МВД говорит о необходимости «создания условий для привлечения россиян в приграничные, стратегически важные и трудонедостаточные регионы». Одной из важных целей МВД считает «обеспечение миграционного потока на территорию Дальнего Востока и Байкальского региона России». Для приезжающих предлагается создать инфраструктуру, упростить допуск к образовательным, медицинским и социальным услугам, увеличить подъемные для россиян до 1 млн руб. По данным МВД, в 2012–2016 годах количество мигрантов в РФ удвоилось по сравнению с 2007–2011 годами, при этом доля внутренних мигрантов составила 88%, а внешних — 12%.

Авторы концепции предлагают дифференцированно подходить к иммигрантам, в частности, из стран «с нестабильной политической ситуацией». МВД предлагает стимулировать «студенческую и академическую иммиграцию», «изменить систему» выдачи иммигрантам разрешений на временное проживание, вида на жительство и гражданства РФ. Каким образом совершенствовать эту систему, в концепции не уточняется.

В рамках программы адаптации мигрантов МВД предлагает содействовать «развитию культуры межнациональных и межрелигиозных отношений, формированию у иммигрантов и принимающего общества навыков межкультурного общения», противодействовать «ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости». Для этого нужно «создание центров информационной и правовой поддержки иммигрантов, курсы изучения русского языка, истории и культуры, а также создание специального телеканала и циклов телепередач».

Заниматься вопросами адаптации мигрантов хочет не только МВД: ФАДН уже включило этот вопрос в госпрограмму «Реализация госнацполитики на период 2017–2025 годов».

Поручение определить до 1 июня ведомство, которое будет заниматься адаптацией мигрантов, в конце прошлого года дал президент. О желании заниматься вопросами адаптации мигрантов уже говорили в ФАДН, ведомство включило этот вопрос в подготовленную госпрограмму «Реализация госнацполитики на период 2017–2025 годов» (см. “Ъ” от 11 января). Однако разработанный еще в апреле проект указа о назначении ФАДН уполномоченным органом власти в сфере адаптации мигрантов еще не подписан (см. “Ъ” от 13 апреля). По словам источника “Ъ” в ФАДН, проблема в ресурсах: « Минэкономики Минфин не против передачи агентству этих функций, но не обещают денег и людей. Нам дали дополнительно пять штатных единиц, но этого недостаточно, мы вообще просили 30 человек, чтобы создать управление».

По словам источника “Ъ”, близкого к АП, «идут разговоры о необходимости вновь создать миграционную службу». «Сейчас стало понятно, что проблемы, которые во всем мире создают иммигранты, требуют комплексного решения, в том числе в области адаптации»,— пояснил он. По мнению собеседника “Ъ”, «если ФМС Константина Ромодановского с огромным аппаратом не справился с миграционными потоками, то ФАДН это не под силу, а МВД — силовое ведомство, у него другой функционал». В МВД получить оперативный комментарий не удалось.