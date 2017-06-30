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Мигрантам указывают дорогу на Дальний Восток
МВД подготовило Концепцию миграционной политики на 2018–2020 годы, которая предполагает перенаправление миграционных потоков на Дальний Восток. Документ предполагает и передачу МВД права по адаптации мигрантов. Это может привести к конфликту между министерством и Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН), которое также претендует на эти полномочия. Источник “Ъ”, близкий к администрации президента, допускает, что в итоге миграционная служба может быть воссоздана как отдельное ведомство.
Разработанный МВД (ведомству передали в 2016 году полномочия в области миграции — после расформирования ФМС) документ призван заменить действующую концепцию миграционной политики до 2025 года, которая была принята в 2012 году. Необходимость обновления концепции авторы объясняют «политической нестабильностью в различных регионах мира», которая «усиливает миграционную подвижность» населения. МВД говорит о необходимости «создания условий для привлечения россиян в приграничные, стратегически важные и трудонедостаточные регионы». Одной из важных целей МВД считает «обеспечение миграционного потока на территорию Дальнего Востока и Байкальского региона России». Для приезжающих предлагается создать инфраструктуру, упростить допуск к образовательным, медицинским и социальным услугам, увеличить подъемные для россиян до 1 млн руб. По данным МВД, в 2012–2016 годах количество мигрантов в РФ удвоилось по сравнению с 2007–2011 годами, при этом доля внутренних мигрантов составила 88%, а внешних — 12%.
Авторы концепции предлагают дифференцированно подходить к иммигрантам, в частности, из стран «с нестабильной политической ситуацией». МВД предлагает стимулировать «студенческую и академическую иммиграцию», «изменить систему» выдачи иммигрантам разрешений на временное проживание, вида на жительство и гражданства РФ. Каким образом совершенствовать эту систему, в концепции не уточняется.
В рамках программы адаптации мигрантов МВД предлагает содействовать «развитию культуры межнациональных и межрелигиозных отношений, формированию у иммигрантов и принимающего общества навыков межкультурного общения», противодействовать «ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости». Для этого нужно «создание центров информационной и правовой поддержки иммигрантов, курсы изучения русского языка, истории и культуры, а также создание специального телеканала и циклов телепередач».
Заниматься вопросами адаптации мигрантов хочет не только МВД: ФАДН уже включило этот вопрос в госпрограмму «Реализация госнацполитики на период 2017–2025 годов».
Поручение определить до 1 июня ведомство, которое будет заниматься адаптацией мигрантов, в конце прошлого года дал президент. О желании заниматься вопросами адаптации мигрантов уже говорили в ФАДН, ведомство включило этот вопрос в подготовленную госпрограмму «Реализация госнацполитики на период 2017–2025 годов» (см. “Ъ” от 11 января). Однако разработанный еще в апреле проект указа о назначении ФАДН уполномоченным органом власти в сфере адаптации мигрантов еще не подписан (см. “Ъ” от 13 апреля). По словам источника “Ъ” в ФАДН, проблема в ресурсах: «Минэкономики и Минфин не против передачи агентству этих функций, но не обещают денег и людей. Нам дали дополнительно пять штатных единиц, но этого недостаточно, мы вообще просили 30 человек, чтобы создать управление».
По словам источника “Ъ”, близкого к АП, «идут разговоры о необходимости вновь создать миграционную службу». «Сейчас стало понятно, что проблемы, которые во всем мире создают иммигранты, требуют комплексного решения, в том числе в области адаптации»,— пояснил он. По мнению собеседника “Ъ”, «если ФМС Константина Ромодановского с огромным аппаратом не справился с миграционными потоками, то ФАДН это не под силу, а МВД — силовое ведомство, у него другой функционал». В МВД получить оперативный комментарий не удалось.
«Все, что нужно для переезда в дальневосточный регион, есть в Концепции демографического развития Дальнего Востока до 2025 года (утверждена правительством 20 июня 2017 года),— отмечает руководитель Центра социально-экономических проблем народонаселения Ольга Воробьева.— Демографический рост на Дальнем Востоке невозможен, население может увеличиться только за счет иммигрантов». Однако все благие пожелания МВД, отметила она, «не могут быть реализованы без востребованных специалистов», но там «недостаточно квалифицированных рабочих мест, иначе люди не уезжали бы».
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