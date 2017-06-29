Главные события четверга

Присяжные вынесли вердикт по делу Немцова

Присяжные в четверг, наконец, вынесли вердикт по делу об убийстве политика Бориса Немцова, но какой он – обвинительный или оправдательный – пока не известно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Россия и Белоруссия попали в финансовую ловушку

В будущем Белоруссия снова окажется перед необходимостью брать новые кредиты для погашения старых, и, скорее всего, финансовые проблемы Минск будет решать с помощью Москвы. Об этом пишет « Независимая газета ».

Западня в Крыму: как переселенцы с Украины оказались в ловушке

Председатель инициативной группы украинских переселенцев в Севастополе Михаил Барашков заявил о «правовой ловушке», в которой оказались бывшие жители Украины, перебравшиеся в Крым. Об этом сообщает «Независимая газета».

Россия продлит контрсанкции

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что обсудил с президентом Владимиром Путиным продление ответных санкций против стран Запада до 31 декабря 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Умер экс-солист "Иванушек"

В Москве умер экс-солист группы "Иванушки" Олег Яковлев , сообщает Life.

Порошенко поручил изменить статус Крыма

Юрий Чижмарь. Президент Украины Петр Порошенко поручил Конституционной комиссии проработать вопрос по изменению статуса Крыма. Об этом в эфире программы «Итоги дня» на украинском «5 канале» рассказал депутат Верховной Рады

Максакова указала на убийц Вороненкова

Вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова рассказала о предполагаемых заказчиках его убийства. Об этом сообщает «Дождь».

МЧС обратилось с предупреждением к отдыхающим в Крыму

В связи с ожидаемой жарой в МЧС объявили экстренное предупреждение.

Медведев рассказал, кому повысят пенсии

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в 2018 году все пенсии, кроме пенсий работающих пенсионеров, будут проиндексированы на уровень инфляции. Об этом сообщает ТАСС.

Емельяненко отстранен от соревнований

Российский боец MMA Федор Емельяненко после турнира Bellator 180 отстранен спортивной комиссией Нью-Йорка по медицинским показателям на три месяца, сообщает "Р-Спорт".