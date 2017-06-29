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Главные события четверга

Крымская «западня» для переселенцев, о чем предупреждает МЧС и другие события дня
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Присяжные вынесли вердикт по делу Немцова
Присяжные в четверг, наконец, вынесли вердикт по делу об убийстве политика Бориса Немцова, но какой он – обвинительный или оправдательный – пока не известно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Россия и Белоруссия попали в финансовую ловушку
В будущем Белоруссия снова окажется перед необходимостью брать новые кредиты для погашения старых, и, скорее всего, финансовые проблемы Минск будет решать с помощью Москвы. Об этом пишет «Независимая газета».
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Западня в Крыму: как переселенцы с Украины оказались в ловушке
Председатель инициативной группы украинских переселенцев в Севастополе Михаил Барашков заявил о «правовой ловушке», в которой оказались бывшие жители Украины, перебравшиеся в Крым. Об этом сообщает «Независимая газета».
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Россия продлит контрсанкции
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что обсудил с президентом Владимиром Путиным продление ответных санкций против стран Запада до 31 декабря 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс».
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Умер экс-солист "Иванушек"
В Москве умер экс-солист группы "Иванушки" Олег Яковлев, сообщает Life.
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Порошенко поручил изменить статус Крыма
Президент Украины Петр Порошенко поручил Конституционной комиссии проработать вопрос по изменению статуса Крыма. Об этом в эфире программы «Итоги дня» на украинском «5 канале» рассказал депутат Верховной Рады Юрий Чижмарь.
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Максакова указала на убийц Вороненкова
Вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова рассказала о предполагаемых заказчиках его убийства. Об этом сообщает «Дождь».
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МЧС обратилось с предупреждением к отдыхающим в Крыму
В связи с ожидаемой жарой в МЧС объявили экстренное предупреждение.
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Медведев рассказал, кому повысят пенсии
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в 2018 году все пенсии, кроме пенсий работающих пенсионеров, будут проиндексированы на уровень инфляции. Об этом сообщает ТАСС.
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Емельяненко отстранен от соревнований
Российский боец MMA Федор Емельяненко после турнира Bellator 180 отстранен спортивной комиссией Нью-Йорка по медицинским показателям на три месяца, сообщает "Р-Спорт".
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