Штормовое предупреждение объявлено в Москве

Резкое ухудшение погодных условий ожидается в столичном регионе после 13:00. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

«С 13:00 в Москве ожидаются ливни, грозы, возможен град. Порывы ветра местами до 17-22 м/с», — сказали синоптики.

Собеседник агентства пояснил, что погоду в регионе испортит атмосферный фронт, приближающийся к Москве с юго-запада.

«Наиболее интенсивные осадки, которые будут сопровождаться грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 17-22 м/с, ожидаются в период с 15:00 до 21:00. В городе выпадет от 10 до 25 мм осадков или до трети месячной нормы осадков, которая в июне составляет 75 мм», — уточнили в метеобюро.

Главное управление МЧС по Москве рекомендует по возможности не выходить на улицу, не укрываться под деревьями, обходить рекламные щиты, парковать автомобили в гараж либо оставлять их вдали от шатких конструкций. Рекомендуется также находиться вдалеке от водоемов.