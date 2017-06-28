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Мать униженного медсестрой мальчика раскрыла подробности дела

Мать двухлетнего мальчика, героя видеоролика, в котором медсестра поликлиники жестоко его обзывает, заявила, что органы опеки выставили ей требования, после выполнения которых она сможет вернуть сына домой. Об этом сообщает StarHit.
Анна Воробьева уже обратилась с жалобой на медицинское учреждение в правоохранительные органы.
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Анна Воробьева
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