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Мать униженного медсестрой мальчика раскрыла подробности дела
Мать двухлетнего мальчика, героя видеоролика, в котором медсестра поликлиники жестоко его обзывает, заявила, что органы опеки выставили ей требования, после выполнения которых она сможет вернуть сына домой. Об этом сообщает StarHit.
Анна Воробьева уже обратилась с жалобой на медицинское учреждение в правоохранительные органы.
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