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"Мы в вас не нуждаемся": почему директора школ массово выгоняют учителей
Московские учителя пожаловались, что директора школ вынуждают их уходить «по собственному желанию». Педагоги просят проверить законность действий своих директоров, которые заставляют подписывать документы об увольнении срочно и без возможности найти альтернативный вариант. Об этом сообщают "Новые известия".
По словам учителя труда Натальи Чернышовой из школы № 1400, ее вынудили уйти спустя 13 лет работы. Директор подтвердила, что работа Чернышовой была оценена на 95 баллов из возможных 100. Однако у педагога якобы нет нагрузки на следующий год.
«Я говорю: «как нет? У меня есть. Откуда вы ее взяли?» Соглашение о прекращении трудового договора достает и говорит: «Подписывайте, мы в вас больше не нуждаемся, вы уволены. У вас отпуск заканчивается 18 августа, и у вас есть время подыскать себе работу за это время, а мы с вами прощаемся», - рассказала Чернышова.
Она отметила, что директор даже не дала ей времени посоветоваться с мужем. После Чернышова все-таки обратилась с жалобой на директора школы № 1400 Марину Давыдову в Трудовую инспекцию Москвы.
Учитель физкультуры школы № 1400 Мария Лубянцева также была уволена спустя 8 лет работы.
«25 мая меня вызвали. И сообщили: «Вы помните...? Подпишите приказ о выговоре, я, как дура, подписала, и они говорят: «А теперь мы вас увольняем: либо по статье, либо уходите добровольно. Они делают все документы задним числом. С 2009 года у меня ни разу не было ни нареканий, ни травм у детей», - рассказала Лубянцева.
При этом за последние 1,5 года уз школы уже были уволены 5 учителей физкультуры.
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