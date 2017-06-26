Главные события понедельника

Россия оставила Порошенко без Ан-148

Россия и Украина прекращают совместное производство самолета Ан-148 из-за политических взаимоотношений. На данный момент в Воронеже завершается работа по строительству последних самолетов. Об этом сообщает RNS.

Жадность сорвала курортный сезон в Крыму

Эксперт нашел разгадку трагедии на перевале Дятлова

Технический эксперт Юрий Антипов разгадал причину гибели девяти туристов из «группы Дятлова», которые погибли 2 февраля 1959 года на Северном Урале. Антипов заявил, что в трагедии нет ничего мистического. Эксперт утверждает, что на склоне горы, где туристы установили свою палатку, была подвижка снежно-ледового пласта. Об этом сообщают «Новые известия».

Футбольные фанаты из Чили устроили массовую драку в Москве

В центре Москвы в субботу, 24 июня, футбольные фанаты из Чили устроили массовую драку. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Захотят ли россияне отдавать еще часть зарплаты государству

Минфин дорабатывает концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК), согласно которой россияне добровольно будут жертвовать частью зарплаты ради повышенных выплат в будущем. Ожидается, что ведомство Антона Силуанова внесет ее в правительство до конца июня. Спорным моментом является так называемая «автоподписка» (то есть гражданин автоматически включается в систему ИПК и начинает отдавать свои деньги), поскольку она противоречит Гражданскому кодексу. Но это не единственный недостаток новшества. Эксперты полагают, что система вряд ли заработает в полную силу: у населения нет ни лишних денег, ни доверия к государству.

Порошенко назвал «Северный поток-2» местью Украине

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Россия решила построить газопровод «Северный поток-2», чтобы отомстить Киеву. Об этом сообщает Gordonua.com.

CNN ужесточает правила публикаций материалов о России

Дуров обвинил Роскомнадзор в незнании принципов шифрования

Фото: страница Павла Дурова во «ВКонтакте»

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров на своей странице во «ВКонтакте» в понедельник, 26 июня, прокомментировал заявление главы Роскомнадзора Александра Жарова , обвинившего его в «демонстрации правового нигилизма» и нежелании предоставить спецслужбам «ключи от информации». Далее: https://news.rambler.ru/scitech/37217680/?utm_content=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

Порошенко: украинские флаги скоро вернутся в Крым

Президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что украинцев и крымских татар роднит стремление вернуть Крым под контроль Киева. Об этом говорится в опубликованном на сайте главы государства заявлении.