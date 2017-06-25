На «мусорное вече» во Львове собрались 5 тыс. человек

На созванное мэром Львова Андреем Садовым общегородское вече для обсуждения проблемы утилизации мусора собрались 5 тыс. человек, сообщает горсовет. По словам Садового, хотя город и находится в «очень сложной ситуации», «мусорная блокада начала давать трещину», пишет украинское издание «Корреспондент». Садовой выразил уверенность в том, что Львов «будет идти дальше как успешный город». По его словам, 30% городских «площадок очень сильно переполнены» мусором. «Следующий шаг - это обращение всех патриархов: христиан, иудеев, протестантов», - приводит слова Садового РИА «Новости». Он заявил, что «все обратились» к президенту и премьеру Украины Петру Порошенко и Владимиру Гройсману, «чтобы снять эту блокаду».

Напомним, глава фракции «Самопомощь» Олег Березюк и вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид объявили голодовку из-за бездействия властей Украины в связи с «мусорной блокадой» Львова. Сыроид госпитализирована. Газета ВЗГЛЯД подробно освещала ситуацию во Львове, где после закрытия свалки в 2016 году из-за пожара, на котором погибли люди, город столкнулся с проблемой утилизации бытовых отходов. Также сообщалось, что одной из косвенных причин происходящего стало желание украинских властей сэкономить на закупках российского газа.