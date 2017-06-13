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Главные события вторника
Песков рассказал о провокациях в День России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия «группы провокаторов» на митинге оппозиции, который прошел в Москве 12 июня, «несли опасность для граждан». Об этом сообщает РИА Новости.
Володин нашел единственного кандидата в президенты
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у граждан России, которым небезразлична судьба страны, может быть только один кандидат в президенты – Владимир Путин. Об этом он рассказал в своем интервью Life.
Daily Mail признала Крым российским
Посольство Украины в Великобритании в своем твиттере раскритиковало газету Daily Mail за материал, в котором издание назвало Крым российской территорией.
Вторую предсмертную записку нашли у кратовского стрелка
В подмосковном поселке Кратово в сгоревшем доме Игоря Зенкова, застрелившего четырех человек, следователи обнаружили две предсмертные записки, а также арсенал оружия. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, сообщает «Интерфакс».
США "накажут" РФ за Украину, Сирию и кибератаки
Сенат США планирует рассмотреть законопроект о расширении санкций в отношении России. "Российская поправка" будет прикреплена к законопроекту о санкциях против Ирана. Об этом сообщает Washington Post.
Путин рассказал об алкоголизме Ельцина
Президент России Владимир Путин в своем интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну подтвердил, что у бывшего главы государства Бориса Ельцина были проблемы с алкоголем. Первая серия документального фильма "Интервью с Путиным" доступна на сайте телеканала Showtime.
Украина осталась без газовых дивидендов
Хозяйственный суд в Киеве отказал в удовлетворении ходатайства минюста Украины о взыскании дивидендов за 2016 год с компании «Газтранзит», которая относится к российскому «Газпрому». Соответствующее постановление опубликовано в Едином реестре судебных решений Украины.
Организатор убийства Политковской умер в колонии
Организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Лом-Али Гайтукаев скончался в колонии. Об этом сообщает РИА Новости.
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