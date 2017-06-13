Главные события вторника

Песков рассказал о провокациях в День России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия «группы провокаторов» на митинге оппозиции, который прошел в Москве 12 июня, «несли опасность для граждан». Об этом сообщает РИА Новости.

Володин нашел единственного кандидата в президенты

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у граждан России, которым небезразлична судьба страны, может быть только один кандидат в президенты – Владимир Путин . Об этом он рассказал в своем интервью Life.

Daily Mail признала Крым российским

Посольство Украины в Великобритании в своем твиттере раскритиковало газету Daily Mail за материал, в котором издание назвало Крым российской территорией.

Вторую предсмертную записку нашли у кратовского стрелка

США "накажут" РФ за Украину, Сирию и кибератаки

Сенат США планирует рассмотреть законопроект о расширении санкций в отношении России. "Российская поправка" будет прикреплена к законопроекту о санкциях против Ирана. Об этом сообщает Washington Post.

Путин рассказал об алкоголизме Ельцина

Президент России Владимир Путин в своем интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну подтвердил, что у бывшего главы государства Бориса Ельцина были проблемы с алкоголем. Первая серия документального фильма "Интервью с Путиным" доступна на сайте телеканала Showtime.

Украина осталась без газовых дивидендов

Хозяйственный суд в Киеве отказал в удовлетворении ходатайства минюста Украины о взыскании дивидендов за 2016 год с компании «Газтранзит», которая относится к российскому «Газпрому» . Соответствующее постановление опубликовано в Едином реестре судебных решений Украины.

Организатор убийства Политковской умер в колонии

Организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Лом-Али Гайтукаев скончался в колонии. Об этом сообщает РИА Новости.