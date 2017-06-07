Главные события среды

Президент РФ предупредил о последствиях войны с США

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну , в котором побеседовал на тему российско-американских взаимоотношений, о роли НАТО в мире, а также посмотрел вместе со Стоуном известный художественный фильм режиссера Стэнли Кубрика "Доктор Стрейнджлав, или как я перестал бояться и полюбил бомбу", в котором показывается гипотетический ядерный конфликт между Советским Союзом и США. Документальный фильм "Интервью Путина" покажут в США 12-15 июня на кабельном телеканале Showtime, который входит в одну из крупнейших американских медиагрупп CBS

В России пригрозили отменить все чартеры

Пенсии превратятся в пособие по бедности

Без реализации стимулирующих государственных программ страховые пенсии в России превратятся в пособия по бедности. Такое мнение в среду, 7 июня, в беседе с «Лентой.ру» высказал первый вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Эрлик

Трагедия в Мьянме: обломки самолета найдены в море

Обломки пропавшего военного самолета из Мьянмы, на борту которого было более 100 человек, обнаружены в море, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновника.

Атака на Тегеран: 12 погибших

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Не менее 12 человек погибли в результате нападений на парламент Ирана и мавзолей в Тегеране, заявило министерство юстиции Исламской республики.

Определены самые пьющие регионы России

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Специалисты Роспотребнадзора подсчитали, жители каких регионов России больше всего принимают алкоголь, сообщила газета «Известия» . Самой пьющей оказалась Магаданская область. Там показатель потребления спиртных напитков в 2016 году равен более 14 литрам на душу населения.

Атака в Донбассе: ВСУ пошли на прорыв

Около 10 человек из отрядов украинской армии погибли после попытки прорыва в районе села Желобок в Луганской области. Об этом сообщил представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко, передает «Интерфакс».