Гроза возможна в День России в московском регионе

День России в Москве и Московской области будет облачным с температурой воздуха до 24 градусов, во второй половине дня возможна гроза, сообщил РИАМО в воскресенье представитель центра погоды «Фобос».

«Двенадцатого июня в Москве и Московской области ожидается переменная облачность, во второй половине дня кратковременные дожди и возможна гроза. Максимальная температура составит 24 градуса», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, при грозе - порывистый. Атмосферное давление понизится до 739 миллиметров ртутного столба - это ниже нормы на 10 единиц.