Весеннее обострение: составлен экологический рейтинг регионов России с марта по май

Согласно данным «Экологического рейтинга субъектов РФ», лучше всего экологическая ситуация складывается в Тамбовской области, в Москве и Санкт-Петербурге. Новичками в десятке лидеров стали Ростовская и Курская области. Аутсайдеры — Челябинская, Свердловская, Ленинградская и Московская области. Несмотря на некоторое улучшение экологической составляющей, в конце списка — так же, как и зимой — остаются Курганская и Тверская области. RT ознакомился с содержанием рейтинга, составленного по итогам прошедшей весны.

Самые чистые субъекты

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» составила «Экологический рейтинг субъектов РФ» по итогам весны 2017 года (есть в распоряжении RT). В рейтинге представлены все 85 российских субъектов. При его составлении анализировались такие показатели, как состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов и даже ответственность власти, активность общественных организаций и другие критерии.

Лидером по экологическому благополучию, как и в прошлом рейтинге, стала Тамбовская область. Далее идут Республика Алтай (2 место) и Алтайский край (3 место).

Санкт-Петербург (8 место) поднялся на один пункт по сравнению с рейтингом зимы. А вот Москва, которая в прошлом сезоне занимала 5 место, потеряла два пункта.

«В Москве уже прошло множество мероприятий, посвященных «Году экологии». Активно продолжается благоустройство и другие практические природоохранные мероприятия. Но выбросы сероводорода весной в столице и экстремально сильный ураган 29 мая по итогам сезона снизили экологический рейтинг региона на два пункта», — отмечает директор природоохранных программ «Зелёного патруля» Роман Пукалов.

Десятку «лучших» весной покинули Чукотская АО (11 место) и Тюменская область (12 место). Перемещение в рейтинге Тюменской области, по мнению экспертов «Зелёного патруля», связано с жалобами жителей на неблагоприятную обстановку в поселке Антипино.

«Некоторые регионы за счёт проведения многочисленных природоохранных мероприятий и акций в рамках «Года экологии» значительно улучшили свои позиции. Например, Ханты-Мансийский АО, — отмечают в «Зелёном патруле», — а вот Чукотский АО покинул десятку лучших регионов. Это произошло не потому, что здесь резко ухудшилась экологическая ситуация, а потому, что «Год экологии» здесь еще «не начался».

Впервые в список регионов с лучшей экологической обстановкой попала Ростовская область (9 место). Замыкает десятку Курская область.

Также в десятку лидеров вошли Ульяновская (5 место) и Белгородская области (6 место), а также Чувашская Республика (4 место).

Некоторые регионы не вошли в десятку «отличников», однако сильно поднялись в списке по сравнению показателями зимы. Власти Ханты-Мансийский АО сделали огромную работу по улучшению экологической обстановки. Субъект поднялся на рекордное для рейтинга число пунктов — восемь строчек (61 место). Рязанская и Костромская области поднялись на шесть пунктов до 33 и 25 строчки соответственно.

На экологическом фронте почти без перемен

Регионом с самой плохой экологической обстановкой уже второй раз подряд становится Челябинская область (85 место).

Зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт , которая представляет Челябинскую область, полагает, что ситуацию в регионе портят выбросы с промышленных предприятий.

«Сегодня для населения Челябинской области актуальнее всего —загрязнение воздуха. Проблемы есть, но есть и динамика по их решению — то же снижение выбросов. Также область является пилотным регионом по введению новых нормативов выбросов. Будем надеяться, что в ближайшей перспективе ситуация начнёт меняться в лучшую сторону», — комментирует рейтинг сенатор.

Она отмечает, что на первых местах рейтинга всегда находятся сельскохозяйственные регионы, в то время как в конце — промышленные. По её мнению, некорректно сравнивать эти типы регионов друг с другом.

«Есть и проблемы свалок. Рекультивация одной из них значительно загрязняет воздух. Как и во всех регионах, есть проблема выбросов с транспортных средств. Около 37-38% выбросов занимает именно этот вид. Эти проблемы касаются в основном промышленных регионов, у которых накоплен значительный экологический ущерб от предприятий», — добавляет она.

На втором месте с конца, как и прежде, находится Свердловская область, за ней следуют Ленинградская (83 место) и Московская область (84 место).

Директор природоохранных программ «Зелёного патруля» Роман Пукалов отмечает, что в конце рейтинга эти регионы оказались, потому что из них приходит большое количество жалоб.

«Нам поступают жалобы на загрязнение атмосферного воздуха в Балашихе, Люберецком районе, многолетнее загрязнение реки Десны в Наро-Фоминском районе Апрелевскими очистными сооружениями, вырубку леса в Павло-Посадском районе, — рассказывает он RT. — Но больше всего наше внимание привлекла ситуация в Одинцове. К нам поступила жалоба за подписью восьмисот человек, в которой указывается, что под видом создания рыбонагульных прудов ведётся разработка карьеров».

Эксперт утверждает, что основной экологической проблемой российских регионов являются свалки.

«За весенний период «Зеленый патруль» провёл ряд собственных полевых исследований в Омской, Ярославской, Московской, Калининградской и в других областях. Везде серьезной проблемой является обращение с коммунальными отходами. В Омской области, помимо свалок, серьёзной проблемой является загрязнение атмосферного воздуха в областном центре», — говорит он.

В то же время в Московской области проводится большое количество природоохранных мероприятий и акций, что положительно влияет на экологию.

В Минэкологии Московской области рассказали RT, что не располагают информацией о том, каким образом был составлен рейтинг и насколько объективны данные, использованные организацией.

«Министерство не располагает информацией о том, по каким критериям он составлялся. За информацией об экологической ситуации в Московской области организация не обращалась, хотя Минэкологии располагает наиболее объективными сведениями и по первому запросу готово предоставить их», — сообщили в ведомстве.

Член комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Драчев отмечает, что в Ленинградской и Московской областях экологическая составляющая оставляет желать лучшего из-за их соседства с крупными мегаполисами, из которых к ним везётся весь мусор.

«Так складывается ситуация, что и Ленинградская, и Московская области из-за близкого расположения крупных городов. И Санкт-Петербургу, и Москве нельзя иметь полигоны на своей области, поэтому они всё везут в близлежащие области. Практически 90% мусора и отходов поступают в эти регионы из крупных мегаполисов», — отметил представитель Ленобласти.

В ближайшем времени, по словам парламентария, будут приниматься законопроекты, которые призваны улучшить ситуацию не только в Ленинградской области, но и по всей России.

Тверская (77 место) и Курганская области (76 место) весной значительно улучшили свою экологическую обстановку. Зимой они занимали 81 и 79 места соответственно.

Также в десятке худших оказались Оренбургская (81 место) и Иркутская области (78 место), Республика Бурятия (79 место), а также Севастополь (80 место).

Рейтинг рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона четыре раза в год. За десять лет ведения рейтинга расположение регионов в нём практически не меняется. В «Зелёном патруле» заявили, что среди субъектов, демонстрирующих хорошее экологическое положение, традиционно почти нет промышленных регионов, а основное производство в них связано с агропромышленным комплексом. Кроме того, как поясняют авторы проекта, каждый из субъектов, вошедших в десятку, старается там удержаться.

«Зелёный патруль» занимается проведением экспедиций, экологическим мониторингом, сопровождением крупномасштабных проектов, выявлением нарушений природоохранного законодательства. Организация проводит совместную работу с ОНФ. Например, они вместе реализуют проект «Интерактивная карта свалок».