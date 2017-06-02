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ТАСС

Заморозки до минус 2 градусов ожидаются в Подмосковье и других регионах центра России

Синоптики предупредили о заморозках в центре России
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Росгидромет выпустил предупреждение о заморозках в ряде регионов Центральной России.
"В ночные и утренние часы 3 и 4 июня местами по территории Костромской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Калужской и Московской областей ожидаются заморозки в воздухе до минус 2 градусов",- говорится в сообщении метеослужбы.
По данным синоптиков, арктический воздух в Центральную Россию затягивает циклон с центром над Архангельском.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблер/погода.
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Росгидромет
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