Суд удовлетворил иск Усманова к Навальному

«Обязать Навального в течение 10 дней удалить видеоролики и публикации, размещенные на указанных адресах, и опубликовать опровержение на срок не менее 3 месяцев на этих адресах», - заявила судья Марина Васина

Речь идет об удалении частей в 12 публикациях самого руководителя организации в соцсетях и его фонда. Навальный назвал решение незаконным и заявил о намерении обжаловать его в апелляционной инстанции.

«То, что мы видели сегодня, нельзя назвать судебным процессом. Были отклонены все наши ходатайства - не были допрошены наши свидетели, не исследованы представленные нами документы», - заявил Навальный.

Представитель ФБК Иван Жданов отметил, что ответчики не станут удалять видеоролик «Он вам не Димон», который стал поводом для подачи иска. Представитель бизнесмена Генрих Падва выразил удовлетворение принятым решением, заявив, что «рад, что удалось отстоять доброе имя человека».