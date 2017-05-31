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Суд удовлетворил иск Усманова к Навальному
Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный обязан будет удалить видеоролики и публикации, в которых оппозиционер порочит честь и достоинство предпринимателя Алишера Усманова. Соответствующее решение принял Люблинский суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
«Обязать Навального в течение 10 дней удалить видеоролики и публикации, размещенные на указанных адресах, и опубликовать опровержение на срок не менее 3 месяцев на этих адресах», - заявила судья Марина Васина.
Речь идет об удалении частей в 12 публикациях самого руководителя организации в соцсетях и его фонда. Навальный назвал решение незаконным и заявил о намерении обжаловать его в апелляционной инстанции.
«То, что мы видели сегодня, нельзя назвать судебным процессом. Были отклонены все наши ходатайства - не были допрошены наши свидетели, не исследованы представленные нами документы», - заявил Навальный.
Представитель ФБК Иван Жданов отметил, что ответчики не станут удалять видеоролик «Он вам не Димон», который стал поводом для подачи иска. Представитель бизнесмена Генрих Падва выразил удовлетворение принятым решением, заявив, что «рад, что удалось отстоять доброе имя человека».
2 марта 2017 года ФБК опубликовал расследование «Он вам не Димон», в котором обвинил премьер-министра России Дмитрия Медведева в том, что он неоднократно получал взятки от Алишера Усманова. Председатель правительства назвал выдвинутые против него обвинения «чушью» и сравнил расследование с «компотом». Все запросы ФБК в следственные органы остались без ответа. Усманов подал иск к Навальному через месяц после публикации видео. В ходе разбирательства Усманов и Навальный обменивались видеообращениями. Бизнесмен назвал оппозиционера «лузером», «несостоявшимся предпринимателем» и «настоящим уголовником». Навальный ответил олигарху новыми обвинениями в незаконном накоплении первоначального капитала. Глава ФБК предложил бизнесмену провести публичные дебаты, но Усманов отказался.
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