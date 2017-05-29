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Главные события понедельника
Путин прибыл во Францию
В понедельник, 29 мая, президент России Владимир Путин прилетел в Париж на встречу с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
В Польше задержаны пятеро россиян
Фото: РИА НовостиВ Польше полиция курортного города Сопот задержала пятерых россиян и четверых поляков за драку. Об этом сообщает Radio Gdańsk.
Путину рассказали о задержании ребенка на Арбате
Президент РФ Владимир Путин проинформирован о задержании девятилетнего мальчика, который читал стихи на Арбате в Москве, однако это вопрос не президентской повестки дня, а правоохранительных органов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ЦБ отозвал лицензии у трех банков
"Айви банк", "РИТЦ банк", "ИР-Кредит" лишились лицензий на осуществление банковских операций, сообщается на сайте ЦБ.
В Роскосмосе оценили стоимость стартового стола для «Ангары"
Фото: РИА Новости
В Роскосмосе заявили, что строительство стартового стола для ракеты-носителя "Ангара" на космодроме «Восточный» начнется уже в этом году и будет стоить около 58 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Зарплата итальянского тренера Роберто Манчини в петербургском «Зените» составит 5-6 миллионов евро в год. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
Пассажиры устроили бунт в Домодедово
В понедельник, 29 мая, в московском аэропорту «Домодедово» пассажиры, недовольные длинными задержками рейсов, устроили бунт. Они заблокировали один из залов ожидания аэровокзала и стойки регистрации. Об этом сообщает ТК «Звезда».
Захарова ответила на обвинения Черногории
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Черногории Серджана Дармановича о вмешательстве Москвы в дела страны. По ее словам, подобными историями о Кремле министр пытается оправдаться за вступление в НАТО. Об этом сообщает Национальная служба новостей.
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