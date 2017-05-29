Главные события понедельника

Путин прибыл во Францию

В понедельник, 29 мая, президент России Владимир Путин прилетел в Париж на встречу с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном . Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В Польше задержаны пятеро россиян

Фото: РИА Новости В Польше полиция курортного города Сопот задержала пятерых россиян и четверых поляков за драку. Об этом сообщает Radio Gdańsk. В Польше полиция курортного города Сопот задержала пятерых россиян и четверых поляков за драку. Об этом сообщает Radio Gdańsk.

Путину рассказали о задержании ребенка на Арбате

Президент РФ Владимир Путин проинформирован о задержании девятилетнего мальчика, который читал стихи на Арбате в Москве, однако это вопрос не президентской повестки дня, а правоохранительных органов , сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

ЦБ отозвал лицензии у трех банков

В Роскосмосе оценили стоимость стартового стола для «Ангары"

В Роскосмосе заявили, что строительство стартового стола для ракеты-носителя "Ангара" на космодроме «Восточный» начнется уже в этом году и будет стоить около 58 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Названа зарплата Манчини в «Зените»

Зарплата итальянского тренера Роберто Манчини в петербургском «Зените» составит 5-6 миллионов евро в год. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Пассажиры устроили бунт в Домодедово

В понедельник, 29 мая, в московском аэропорту «Домодедово» пассажиры, недовольные длинными задержками рейсов, устроили бунт. Они заблокировали один из залов ожидания аэровокзала и стойки регистрации. Об этом сообщает ТК «Звезда».

Захарова ответила на обвинения Черногории