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Главные события вторника

Планы Путина на выборы, рейтинг зарплат, каким будет лето и другие события дня
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Елизавета II обратилась к британцам
Королева Великобритании Елизавета II выразила соболезнования родственникам погибших при взрыве, прогремевшем на стадионе в Манчестере. Произошедший теракт она назвала варварством.
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Песков об участии Путина в выборах: таких планов нет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин работает по своему обычному графику. Планов, раздумий и предвыборной кампании у него пока нет. Об этом сообщает РИА Новости.
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Россияне потеряли интерес к дачному отдыху
Дачный отдых за год стал менее популярен среди россиян: на своих загородных участках лето хотят провести только 29 процентов жителей страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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К Серебренникову пришли с обыском
Утром 23 мая дома у художественного руководителя «Гоголь-центра», режиссера Кирилла Серебренникова прошли обыски. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналист и правозащитник Ольга Романова.
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Гидрометцентр дал прогноз на лето
Москвичей ожидает теплое лето без большого количества осадков. С таким заявлением выступил глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Его слова передает ТАСС.
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Россиянку с ребенком насильно удерживают в Турции

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Россиянка Светлана Хайдарова заявила, что ее вместе с маленьким ребенком насильно удерживает в Турции бывший гражданский муж. Она рассказала, что ее заставляют целыми днями работать в поле, а за ребенком никто не смотрит. Об этом она сообщила РИА Новости.
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Минтруд составил рейтинг зарплат россиян

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В Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что в 2016 году самые высокие зарплаты в России наблюдались в финансовой отрасли, а самые низкие — в сельскохозяйственной.
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Придуман новый способ воровства с кредиток

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Хакеры придумали новую схему кражи денег с кредитных карт, привлекая своих жертв через сайты с объявлениями о легком заработке в интернете. Об этом пишут «Известия».
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Великобритания Общество
РИА Новости ИТАР-ТАСС газета "Известия"
Минтруд
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