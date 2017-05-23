Главные события вторника

Елизавета II обратилась к британцам

Королева Великобритании Елизавета II выразила соболезнования родственникам погибших при взрыве, прогремевшем на стадионе в Манчестере. Произошедший теракт она назвала варварством.

Песков об участии Путина в выборах: таких планов нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин работает по своему обычному графику. Планов, раздумий и предвыборной кампании у него пока нет. Об этом сообщает РИА Новости

Россияне потеряли интерес к дачному отдыху

Дачный отдых за год стал менее популярен среди россиян: на своих загородных участках лето хотят провести только 29 процентов жителей страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

К Серебренникову пришли с обыском

Утром 23 мая дома у художественного руководителя «Гоголь-центра», режиссера Кирилла Серебренникова прошли обыски. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналист и правозащитник Ольга Романова

Гидрометцентр дал прогноз на лето

Москвичей ожидает теплое лето без большого количества осадков. С таким заявлением выступил глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд . Его слова передает ТАСС

Россиянку с ребенком насильно удерживают в Турции

Россиянка Светлана Хайдарова заявила, что ее вместе с маленьким ребенком насильно удерживает в Турции бывший гражданский муж. Она рассказала, что ее заставляют целыми днями работать в поле, а за ребенком никто не смотрит. Об этом она сообщила РИА Новости.

Минтруд составил рейтинг зарплат россиян

Фото: Наша Russia

В Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что в 2016 году самые высокие зарплаты в России наблюдались в финансовой отрасли, а самые низкие — в сельскохозяйственной.

Придуман новый способ воровства с кредиток