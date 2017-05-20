Синоптики прогнозируют до +24 °C в Москве

Синоптики Росгидромета прогнозируют в субботу, 20 мая, в Московском региону тёплую погоду.

«Будет солнечно, обойдётся без осадков. Температура воздуха в Москве составит +22...24 °С, по области будет от +20 °С до +25 °С», — цитирует ТАСС представителя метеослужбы.

Он также отметил, что в регионе ожидается ветер переменных направлений — 2-7 м/с.

Ранее НСН передавал, что 2 мая в Москве был зафиксирован новый температурный рекорд.

Также сообщалось, что в ночь на вторник, 23 мая, температура в Москве опустится до 0 °С.