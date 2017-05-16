В РПЦ ответили Познеру

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе ответил российскому телеведущему Владимиру Позднеру, что ему не надо бояться суда за атеистические взгляды, так как он не нарушает закон. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва»

«Атеистические убеждения являются в РФ абсолютно легальными, и те, кто их придерживается, не должны подвергаться каким-либо преследованиям. Церковь на протяжении очень долгого времени ведет диалог с атеистами, она вела его, наверное, в течение всего периода своего существования… Любой человек, верующий или неверующий, атеист или гностик, призваны тому, чтобы уважать человеческое достоинство друг друга. В определенных случаях игнорирование этого достоинства, унижение людей по признаку их отношения к религии, рассмотрение людей с иными убеждениями как неполноценных составляет уголовное правонарушение во многих европейских государствах, в том числе и в РФ», - сказал Кипшидзе.