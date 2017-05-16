Москвичей предупредили о новом похолодании

Анатолия Цыганкова. В ночь на среду, 17 мая, в Москве и области местами похолодает до ноля градусов. Об этом сообщает Life со ссылкой на замглавы Ситуационного центра Росгидромета

Он отметил, что причиной понижения температуры станет циклон. Максимальная температура ночью 17 мая составит три градуса тепла.

Однако уже днем в среду в столичный регион придет более теплый воздух, температура повысится до 11-13 градусов тепла. Днем в четверг, 18 мая, воздух прогреется до 15 градусов выше ноля.

К пятнице, 19 мая, Москва и область попадут в теплый сектор. Ночью в субботу, 20 мая, будет 5-10 градусов выше ноля, днем - от 17 до 23 градусов. В воскресенье, 21 мая, и понедельник, 22 мая, температуры останутся на уровне нормы, будет тепло, но ожидается небольшой дождь.

Во вторник, 16 мая, с 09:00 до 21:00 в Москве объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 15 метров в секунду и выше. Автомобилистам посоветовали не парковаться под деревьями, а пешеходам – обходить рекламные щиты и дорожные знаки.