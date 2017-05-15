В МЧС предупредили об ухудшении погоды в центральной части России

Погода сильно ухудшится в ряде регионов центра России в ближайшие сутки — ожидаются сильный ветер, ливни и заморозки, сообщают региональные управления ГУ МЧС

В Курской области объявлено штормовое предупреждение. "Утром 16 мая местами по Курской области, ожидаются заморозки до 1 градуса, представляющие опасность для ранних яровых культур", — говорится в сообщении. МЧС предупреждает, что днем во вторник возможны грозы с порывами ветра до 15-20 метров в секунду.

Грозы с сильным порывами ветра – до 15-20 метров в секунду – ожидаются во вторник также в Белгородской и в Орловской областях.

По данным Ярославского гидрометеоцентра, в регионе ожидаются сильные ливни. Предположительно, они могут начаться уже в понедельник вечером и продолжатся весь день вторника.

"Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с обрывом (перехлестом, повреждением) ЛЭП, линий связи, затруднением при проведении АВР, затруднения в работе городского общественного транспорта, увеличением ДТП, подтоплением низменных участков автомобильных дорог", — сообщает ГУ МЧС по региону.