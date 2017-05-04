Главные события четверга

Представлен доклад о безальтернативности Путина

Для большинства своих сторонников президент России Владимир Путин – безальтернативный кандидат на выборах главы государства в 2018 году. Об этом говорится в исследовании под названием «Путинское большинство» накануне большого избирательного цикла» Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

Сенсация из Букингемского дворца: Решена судьба принца Филиппа

Экстренная встреча в Букингемском дворце связана с решением принца Филиппа отказаться от исполнения государственных обязанностей, сообщается на сайте королевской семьи.

Организаторы «Евровидения» пригрозили России и Украине санкциями

Глава оргкомитета «Евровидения» Франк-Дитер Фрайлинг заявил, что Европейский вещательный союз (ЕВU) может наложить санкции на Россию и Украину из-за ситуации с российской участницей конкурса Юлией Самойловой . Об этом сообщает Heute.

Доллар преодолел психологическую отметку

Курс доллара превысил отметку в 58 рублей, курс евро подскочил выше 63 рублей, следует из данных Московской биржи

Опубликованы результаты выполнения майских указов Путина

Правительство опубликовало результаты выполнения майских указов, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года. Отчет касается 11 направлений экономической, социальной, оборонной и государственной политики.

Россия ограничила денежные переводы на Украину

С 4 мая вступил в силу закон, направленный на ограничение денежных экспресс-переводов из России в другие государства при помощи иностранных платежных систем. Документ в первую очередь является ответом российской стороны на действия Украины, связанные с запретом на ее территории платежных систем РФ.

Собянин сообщил о возможном сносе девятиэтажек

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти города могут включить в программу реновации девятиэтажные жилые дома в том случае, если они находятся в ветхом состоянии и попадут в поквартальную застройку. Об этом сообщает kp.ru.

Москвичам пообещали снег

На столичный регион надвигаются воздушные массы из Арктики, передает сетевое издание m24.ru

Веллер объяснил свою позицию после нового скандала