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Главные события четверга

Сенсация из Букингемского дворца, снежные праздники, безальтернативность Путина и другие события дня
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Представлен доклад о безальтернативности Путина

Фото: РИА Новости

Для большинства своих сторонников президент России Владимир Путин – безальтернативный кандидат на выборах главы государства в 2018 году. Об этом говорится в исследовании под названием «Путинское большинство» накануне большого избирательного цикла» Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).
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Сенсация из Букингемского дворца: Решена судьба принца Филиппа
Экстренная встреча в Букингемском дворце связана с решением принца Филиппа отказаться от исполнения государственных обязанностей, сообщается на сайте королевской семьи.
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Организаторы «Евровидения» пригрозили России и Украине санкциями
Глава оргкомитета «Евровидения» Франк-Дитер Фрайлинг заявил, что Европейский вещательный союз (ЕВU) может наложить санкции на Россию и Украину из-за ситуации с российской участницей конкурса Юлией Самойловой. Об этом сообщает Heute.
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Доллар преодолел психологическую отметку

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Курс доллара превысил отметку в 58 рублей, курс евро подскочил выше 63 рублей, следует из данных Московской биржи.
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Опубликованы результаты выполнения майских указов Путина

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Правительство опубликовало результаты выполнения майских указов, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года. Отчет касается 11 направлений экономической, социальной, оборонной и государственной политики.
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Россия ограничила денежные переводы на Украину

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С 4 мая вступил в силу закон, направленный на ограничение денежных экспресс-переводов из России в другие государства при помощи иностранных платежных систем. Документ в первую очередь является ответом российской стороны на действия Украины, связанные с запретом на ее территории платежных систем РФ.
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Собянин сообщил о возможном сносе девятиэтажек
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти города могут включить в программу реновации девятиэтажные жилые дома в том случае, если они находятся в ветхом состоянии и попадут в поквартальную застройку. Об этом сообщает kp.ru.
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Москвичам пообещали снег
На столичный регион надвигаются воздушные массы из Арктики, передает сетевое издание m24.ru.
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Веллер объяснил свою позицию после нового скандала
Писатель Михаил Веллер прокомментировал скандальный эфир на радиостанции «Говорит Москва», на котором главный редактор Сергей Доренко предложил ему извиниться за инцидент в студии «Эха Москвы». По словам писателя, в редакции не понимают значения слов «стыд» и «совесть». Об этом сообщает МК.
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