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Главные события четверга
Представлен доклад о безальтернативности Путина
Для большинства своих сторонников президент России Владимир Путин – безальтернативный кандидат на выборах главы государства в 2018 году. Об этом говорится в исследовании под названием «Путинское большинство» накануне большого избирательного цикла» Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).
Сенсация из Букингемского дворца: Решена судьба принца Филиппа
Экстренная встреча в Букингемском дворце связана с решением принца Филиппа отказаться от исполнения государственных обязанностей, сообщается на сайте королевской семьи.
Организаторы «Евровидения» пригрозили России и Украине санкциями
Глава оргкомитета «Евровидения» Франк-Дитер Фрайлинг заявил, что Европейский вещательный союз (ЕВU) может наложить санкции на Россию и Украину из-за ситуации с российской участницей конкурса Юлией Самойловой. Об этом сообщает Heute.
Доллар преодолел психологическую отметку
Курс доллара превысил отметку в 58 рублей, курс евро подскочил выше 63 рублей, следует из данных Московской биржи.
Опубликованы результаты выполнения майских указов Путина
Правительство опубликовало результаты выполнения майских указов, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года. Отчет касается 11 направлений экономической, социальной, оборонной и государственной политики.
Россия ограничила денежные переводы на Украину
С 4 мая вступил в силу закон, направленный на ограничение денежных экспресс-переводов из России в другие государства при помощи иностранных платежных систем. Документ в первую очередь является ответом российской стороны на действия Украины, связанные с запретом на ее территории платежных систем РФ.
Собянин сообщил о возможном сносе девятиэтажек
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти города могут включить в программу реновации девятиэтажные жилые дома в том случае, если они находятся в ветхом состоянии и попадут в поквартальную застройку. Об этом сообщает kp.ru.
Москвичам пообещали снег
На столичный регион надвигаются воздушные массы из Арктики, передает сетевое издание m24.ru.
Веллер объяснил свою позицию после нового скандала
Писатель Михаил Веллер прокомментировал скандальный эфир на радиостанции «Говорит Москва», на котором главный редактор Сергей Доренко предложил ему извиниться за инцидент в студии «Эха Москвы». По словам писателя, в редакции не понимают значения слов «стыд» и «совесть». Об этом сообщает МК.
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