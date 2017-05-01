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«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за возможности пожаров
Высокая пожароопасность прогнозируется в столице и Подмосковье в понедельник, 1 мая, объявлен «желтый» уровень опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
«Погода потенциально опасна», — отмечается в сообщении.
Температура воздуха 1 мая должна составить около 22-24 градусов выше нуля, местами возможны кратковременные дожди.
Ранее сообщалось, что 30 апреля стало самым теплым днем в Москве с начала 2017 года. Воздух прогрелся до плюс 24,4 градуса. При этом к концу рабочей недели в столице ожидаются заморозки, похолодает до минус двух — плюс трех градусов.
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