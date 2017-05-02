Похолодание придет в Москву с 3 мая

На смену высоким температурам в столицу на этой неделе придет прохладная погода без осадков.

Во вторник днём воздух прогреется до 21 градуса тепла, в последующие дни похолодает до плюс 11–14 градусов, сообщает центр погоды «Фобос». Ночные температуры будут держаться на уровне 4–8 градусов тепла.

По данным «Фобоса», в первые дни недели местами ожидаются кратковременные дожди, во вторник с грозами, в четверг и пятницу осадки маловероятны.