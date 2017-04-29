В Москве следователь выбросил останки человека в мусорный контейнер

Столичный следователь, предположительно, выбросил в мусорный бак человеческие останки. Как сообщается на сайте столичного СК , 24 апреля 2017 года в мусорном контейнере вблизи одного из жилого дома по Тарному проезду были обнаружены человеческие останки.

"По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка", -- сообщается на сайте. После нее будет принято процессуальное решение.

По предварительным данным следователь ГСУ ГУ МВД России по Москве выбросил в мусорный контейнер биологические объекты после проведения судебно-медицинской экспертизы по делу, которое находится у него в производстве уголовного дела.