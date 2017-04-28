Крым в проморолике «Евровидения», скандал на «Эхе Москвы» и другия события дня

ЦБ принял решение по ключевой ставке

Банк России снизил ключевую ставку до 9,25% годовых, сообщается на сайте регулятора.

Россия и Турция договорились о поставках С-400

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о достижении принципиальных договорённостей по вопросу покупки зенитных ракетных систем С-400. В настоящий момент стороны обсуждают темы цены и совместного производства ЗРК.

Москвичам предоставят право отказаться от участия в реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин предлагает зафиксировать в законе право жителей пятиэтажек отказаться от участия в программе реновации на общем собрании собственников жилья.

Веллер прокомментировал скандал на «Эхе Москвы»

Писатель Михаил Веллер заявил, что по поводу скандала в эфире «Эха» напишет свое объяснение и видение ситуации в своем блоге на сайте радиостанции. Об этом сообщает "Национальная служба новостей".

Активистке "Яблока" плеснули в лицо "химический раствор"

Сбербанк снижает ставки по потребкредитам

С понедельника, 1 мая, Сбербанк снижает ставки для своих клиентов по всем потребительским кредитам до 4 процентных пунктов. Об этом сообщается на официальном сайте кредитной организации.

Россия и Китай приступили к разработке нового самолета

Китай и Россия начали разработку широкофюзеляжного коммерческого пассажирского реактивного авиалайнера на 280 посадочных мест, радиус перелета которого составит 12 тысяч километров. Об этом заявила китайская авиационная компания СОМАС, сообщает China Daily.

Украина показала Крым в проморолике «Евровидения-2017»

Украина показала в официальном проморолике «Евровидения-2017» замок «Ласточкино гнездо», расположенный на южном берегу Крыма. Видео опубликовано на странице Украинского кризисного медиа-центра в Facebook. В ходе 30-секундного видео рыжеволосая девочка поет песню, оказываясь в разных украинских городах и деревнях, а также в Крыму. В песне она приглашает всех приехать на Украину, чтобы «праздновать разнообразие» (официальный девиз «Евровидения-2017»). Также на видео появляется мяч в виде части намиста – национальных украинских бус, ставших символом конкурса в этом году.