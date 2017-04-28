Далее:
Главное сейчас
Рамблер

Крым в проморолике «Евровидения», скандал на «Эхе Москвы» и другия события дня

Крым в проморолике «Евровидения», скандал на «Эхе Москвы» и другия события дня
Фото:
ЦБ принял решение по ключевой ставке

Фото:

Банк России снизил ключевую ставку до 9,25% годовых, сообщается на сайте регулятора.
Читать далее
Россия и Турция договорились о поставках С-400
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о достижении принципиальных договорённостей по вопросу покупки зенитных ракетных систем С-400. В настоящий момент стороны обсуждают темы цены и совместного производства ЗРК.
Читать далее
Москвичам предоставят право отказаться от участия в реновации
Мэр Москвы Сергей Собянин предлагает зафиксировать в законе право жителей пятиэтажек отказаться от участия в программе реновации на общем собрании собственников жилья.
Читать далее
Веллер прокомментировал скандал на «Эхе Москвы»
Писатель Михаил Веллер заявил, что по поводу скандала в эфире «Эха» напишет свое объяснение и видение ситуации в своем блоге на сайте радиостанции. Об этом сообщает "Национальная служба новостей".
Читать далее
Активистке "Яблока" плеснули в лицо "химический раствор"

Фото:

Лидер московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин сообщил в своем твиттере, что активистке движения Наталье Федоровой плеснули в лицо неизвестным химическим раствором.
Читать далее
Сбербанк снижает ставки по потребкредитам
С понедельника, 1 мая, Сбербанк снижает ставки для своих клиентов по всем потребительским кредитам до 4 процентных пунктов. Об этом сообщается на официальном сайте кредитной организации.
Читать далее
Россия и Китай приступили к разработке нового самолета
Китай и Россия начали разработку широкофюзеляжного коммерческого пассажирского реактивного авиалайнера на 280 посадочных мест, радиус перелета которого составит 12 тысяч километров. Об этом заявила китайская авиационная компания СОМАС, сообщает China Daily.
Читать далее
Украина показала Крым в проморолике «Евровидения-2017»
Украина показала в официальном проморолике «Евровидения-2017» замок «Ласточкино гнездо», расположенный на южном берегу Крыма. Видео опубликовано на странице Украинского кризисного медиа-центра в Facebook. В ходе 30-секундного видео рыжеволосая девочка поет песню, оказываясь в разных украинских городах и деревнях, а также в Крыму. В песне она приглашает всех приехать на Украину, чтобы «праздновать разнообразие» (официальный девиз «Евровидения-2017»). Также на видео появляется мяч в виде части намиста – национальных украинских бус, ставших символом конкурса в этом году.
Читать далее
Москва
Центральный банк России Сбербанк России Партия "Яблоко"
Сергей Митрохин Наталья Федорова Мевлют Чавушоглу Сергей Собянин Еще 1 тег
Оставить комментарий

Последние новости