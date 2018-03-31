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В Кемерово оцеплена площадь, где ожидался митинг
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В Кемерово остается оцепленной площадь, где ожидался митинг 

РИА Новости 31 марта 2018
Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин
Площадь Советов в центре Кемерово, на которой расположены областная администрация и мэрия и где накануне ожидался митинг, остается оцеплена полицией, передает корреспондент РИА Новости.
В центре города в субботу ожидалось проведение митинга в память о погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", площадь по периметру перекрыли полицейским забором, однако акция так и не состоялась.
В воскресенье автомобильное движение по проходящим через площадь улицам сохраняется, однако пешеходная часть площади обнесена полицейским заборам. Накануне в заборах стояли рамки для прохода людей, так как ожидался митинг, сейчас они убраны.
Несмотря на 13-градусный мороз, по всему периметру площади стоят полицейские и экипажи ДПС.
Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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