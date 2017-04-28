В метро Москвы по громкой связи объявили о тревоге

Слушатели Business FM сообщили, что в столичном метро по громкой связи объявили о воздушной тревоге в городе и эвакуации людей.

Инцидент произошел на станции «Комсомольская» кольцевой линии столичного метрополитена. Если следовать рассказам очевидцев, все эскалаторы на момент публикации материала работали только на выход.

На данный момент радиостанция не располагает информацией о том, может ли идти речь об учениях.

В пресс-центре метро Москвы Business FM сказали, что никаких проблем нет.