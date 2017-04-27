Большинство россиян ожидает роста цен и снижения доходов, показал опрос

Абсолютное большинство россиян (85%) ждут роста цен в ближайшие месяцы, 58% уверены, что доходы населения будут падать, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

В скором снижении цен на товары и услуги уверены лишь 6% россиян, 9% полагают, что ситуация не изменится. Почти каждый десятый респондент (13%) считает, что в ближайшие месяцы доходы населения увеличатся, 28% затруднились ответить.

При этом, 61% опрошенных фондом россиян полагают, что в следующие несколько месяцев экономическая ситуация в стране не изменится. Об ухудшении говорят 17%, а 13% надеется на ее улучшение.

Также большинство россиян (61%) считает, что в ближайшее время вырастут цены на жилье, 14% ждет снижения цен, а четверть (25%) респондентов затруднились ответить. В скором росте безработицы уверены 62% опрошенных фондом, о ее сокращении говорят 17%, 21% респондентов не определился.

Почти треть россиян (30%) ждет снижения курса национальной валюты в скором времени, 28% считает, что рубль вырастет, а большинство (41%) не смогли ответить на вопрос социологов.

Сотрудники ФОМ 16 апреля опросили 1500 граждан РФ от 18 лет и старше из 104 населенных пунктов. Статистическая погрешность данных не превышает 3,6%.