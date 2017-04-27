Главное сейчас
-
Клинцевич назвал свою версию крушения разведывательного корабля «Лиман»
-
The Sun назвал беспорядки на матче «Динамо» с «Шахтёром» расизмом в России
-
Отказ москвичей от расселения, ЧП в Черном море и другие события дня
-
В Польше призвали снять с России санкции для облегчения «мучения» поляков
-
ПВО Израиля перехватили воздушную цель со стороны Сирией
Главные события у вас в почте
Большинство россиян ожидает роста цен и снижения доходов, показал опрос
Абсолютное большинство россиян (85%) ждут роста цен в ближайшие месяцы, 58% уверены, что доходы населения будут падать, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
В скором снижении цен на товары и услуги уверены лишь 6% россиян, 9% полагают, что ситуация не изменится. Почти каждый десятый респондент (13%) считает, что в ближайшие месяцы доходы населения увеличатся, 28% затруднились ответить.
При этом, 61% опрошенных фондом россиян полагают, что в следующие несколько месяцев экономическая ситуация в стране не изменится. Об ухудшении говорят 17%, а 13% надеется на ее улучшение.
Также большинство россиян (61%) считает, что в ближайшее время вырастут цены на жилье, 14% ждет снижения цен, а четверть (25%) респондентов затруднились ответить. В скором росте безработицы уверены 62% опрошенных фондом, о ее сокращении говорят 17%, 21% респондентов не определился.
Почти треть россиян (30%) ждет снижения курса национальной валюты в скором времени, 28% считает, что рубль вырастет, а большинство (41%) не смогли ответить на вопрос социологов.
Сотрудники ФОМ 16 апреля опросили 1500 граждан РФ от 18 лет и старше из 104 населенных пунктов. Статистическая погрешность данных не превышает 3,6%.
Оставить комментарий