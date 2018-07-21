Дожди и грозы: что ждать от погоды в Крыму в субботу 

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости Крым. В субботу в Крыму прогнозируются дожди с грозами. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Температура воздуха днем составит +26…+31 градус. Сила ветра — 7-12 м/с, местами — до 15 м/с.
В Симферополе в субботу переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью столбики термометров покажут +18…+20 градусов, днем — +27…+29.
В Севастополе также будет переменная облачность. Утром и днем кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью — +20…+22 градуса, днем — +26…+28.