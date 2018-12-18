СМИ нашли в России родственников Порошенко и Климкина

Ранее Порошенко поручил СБУ проверить, есть ли у кого-либо из государственных служащих Украины родственники с российским гражданством, а также пригрозил выявленным нарушителям серьезными последствиями вплоть до увольнения.

Как сообщает издание, супруга старшего сына президента Украины Алексея Порошенко — Юлия — уроженка России и до смены фамилии у нее было российское гражданство.

Юлия Львовна Порошенко (девичья фамилия — Алиханова) была прописана с родителями в Санкт-Петербурге. Ее мама, Елена Алиханова, работает в Ассоциации банков Северо-Запада, а отец, Лев Алиханов — военный на пенсии. Кроме того, отмечает Strana.ua, дядя и тетя Юлии проживают в Крыму, а также участвовали в голосовании на референдуме по присоединению к России.

По данным издания, Климкин также имеет родственников в России. В 2015 году он второй раз женился на Марине Михайленко, которая работает в администрации президента Украины. Как стало известно, девушка — дочь советского генерал-майора в отставке Юрия Васильевича Михайленко , награжденного в 2014 году медалью "За возвращение Крыма" и проживающего сейчас на полуострове.

Кроме того, удалось найти информацию о родственниках других высокопоставленных украинских чиновников. В частности, у командующего военной операцией на Донбассе Сергея Наева младший брат Максим проживает в Крыму, он руководит пенсионным отделением в почте, о чем свидетельствует его аккаунт в Facebook.