Убитая в Москве адвокат оказалась председателем коллегии, расположенной на Арбате

Женщина-адвокат, которую расстреляли поздним вечером 26 апреля в жилом доме на северо-востоке Москвы, оказалась председателем коллегии адвокатов. Наталья Вавилина руководила коллегией, расположенной на Арбате.

Сотрудники следствия предполагают, что одной из возможных причин нападения на женщину мог стать конфликт на почве профессиональной деятельности. Однако тщательно рассматриваются и другие варианты.

По предварительным данным, преступник подкараулил жертву в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе и открыл огонь. Женщина была ранена по крайней мере дважды и скончалась на месте происшествия.