Пресс-секретарь Медведева: премьер-министр не придает значения данным опросов

«Председатель правительства не придает особого значения данным соцопросов, особенно проведенных "Левада-центром" по вполне определенному политическому заказу», - сказала Тимакова.

Ранее РБК со ссылкой на апрельский соцопрос «Левада-центра» сообщил, что почти половина россиян в той или иной степени выступают за отставку Медведева.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что в Кремле проанализируют соцопрос о снижении доверия к Медведеву.