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Деловая газета «Взгляд»

России предсказали жаркое и сухое лето

Эксперты рассказали, каким будет лето в России
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Эксперты компании Commodity Weather Group считают, что Россию и Украину ждут жаркое и засушливое лето, что снизит урожаи кукурузы и подсолнечника. Причиной неблагоприятных погодных условий называется динамика температуры океанов, передает «Интерфакс».
Как сообщалось в ноябре 2016 года, климатологи пришли к выводу, что аномально теплые зимы и необычайно жаркие летние сезоны станут обыденностью к 2025 или к 2040 году в зависимости от ситуации выбросами парниковых газов.
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