России предсказали жаркое и сухое лето

Эксперты компании Commodity Weather Group считают, что Россию и Украину ждут жаркое и засушливое лето, что снизит урожаи кукурузы и подсолнечника. Причиной неблагоприятных погодных условий называется динамика температуры океанов, передает «Интерфакс».

Как сообщалось в ноябре 2016 года, климатологи пришли к выводу, что аномально теплые зимы и необычайно жаркие летние сезоны станут обыденностью к 2025 или к 2040 году в зависимости от ситуации выбросами парниковых газов.