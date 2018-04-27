На развитие центра безопасности пищи выделили более 2 млрд рублей до 2020 года

В пресс-службе агентства ТАСС пояснили, что по итогам 2016 года документ был скорректирован. В настоящий момент на сайте ФАНО опубликована актуальная версия. «Общий объем финансирования программы: 2033066,55 тысячи рублей, из них: 2016 год — 435125,15 тысячи рублей, 2017 год — 462445,70 тысячи рублей, 2018 год — 417583,70 тысячи рублей, 2019 год — 358956,00 тысячи рублей, 2020 год — 358956,00 тысячи рублей», — говорится в документе.

Выполнение программы будет оцениваться, в том числе, по 24 ключевым количественным показателям. Например, ожидается, что к 2020 году «ФИЦ питания и биотехнологии» проведет 240 научно исследовательских работ, 21 поисковое научное исследование, опубликует в изданиях Web of Science 410 научных статей, разработает 15 инновационных технологий производства продуктов нового поколения, в том числе органических, обогащенных, специализированных и функциональных продуктов питания.

Кроме того, в области фундаментальных научных исследований перед центром стоит задача к 2020 году обосновать и уточнить нормы физиологических потребностей в энергии, пищевых и других биологически активных веществах для различных возрастных групп россиян. А также получить информацию о структуре питания и взаимосвязи ее с состоянием здоровья детей и взрослых.

" [Полученная информация будет передана] в правительство для принятия решений о разработке комплексных программ профилактики нарушений питания и снижения бремени неинфекционных заболеваний на основе фундаментальных научных исследований и инновационных технологий ранней диагностики нарушений пищевого статуса, оценки риска и прогнозирования алиментарно-зависимых заболеваний [болезней, связанных с приемом пищи]", — говорится в тексте программы развития.

Также от центра ожидается получение новых пищевых продуктов и инновационных технологий для замещения импортных аналогов, в том числе питания для спортсменов и биологически активных добавок.