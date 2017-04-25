Начальник полиции московского главка МВД Вячеслав Козлов заявил, заявил, что сотрудники правоохранительных органов считают свои обязанности по работе с мигрантами «геморроем». Об этом сообщает Life

«Хорошо, что с нас сняли "лицензионку" (регистрация оружия. — прим. ред.), но не меньший повесили "геморрой" с ОВМ (отделы по вопросам миграции – прим.). Нам теперь с этим работать: хотим мы или не хотим, это наша забота, приказы надо выполнять», - сказал Козлов.

По его словам, на сегодняшний день у МВД для данной работы недостаточно сотрудников и финансирования.

При этом генерал-майор также отметил, что начальники округов не очень заинтересованы работой, которая связана с мигрантами. Он заявил, что им необходимо больше сотрудничать с отделами по вопросам миграции.