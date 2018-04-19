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В воскресенье в Архангельске стартует акция «Георгиевская ленточка»
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В воскресенье в Архангельске стартует акция «Георгиевская ленточка» 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Она начнётся 22 апреля и продлится вплоть до Дня Победы. В этом году в наш город поступило 2 тысячи георгиевских ленточек.
Их планируется раздавать в людных местах областной столицы и городских культурных центрах. Как пояснили 29.ru в пресс-службе администрации Архангельска, раздавать ленточки будут в традиционных местах — на площади Ленина и у городских домов культуры.
Акция «Георгиевская ленточка», посвящённая празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, проводится в России с 2005 года. Также в ней принимают участие жители многих стран мира.
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