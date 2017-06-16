Госдума переходит на усиленный режим работы

Государственная дума будет работать в усиленном режиме вплоть до ухода на каникулы, заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин

Он подчеркнул, что если работать оставшиеся до каникул восемь заседаний в обычном режиме, все намеченные планы реализовать не удастся. Или же пострадает качество обсуждения.

В связи с этим по инициативе председателя Госдумы было принято решение увеличить длительность пленарных заседания до 20 часов, а перерыв сократить на один час. Кроме того, планируется отказаться от утренних выступлений представителей фракций.

Володин недавно сообщил, что в Госдуме скопились "законодательные завалы", некоторым из которых больше 20 лет. За один только 2016 год в парламент был внесен 791 новый законопроект, из которых было рассмотрено только 201.