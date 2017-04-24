Губернатор Приморья пришел на субботник в куртке за 500 тысяч рублей

Глава Приморского края Владимир Миклушевский пришел на субботник, проводившийся в одном из дворов Владивостока, в куртке Louis Vuitton. Внимание на это обратил блогер Алексей Клецкин.

По словам блогера, стоит такая куртка около полумиллиона рублей. Клецкин уточнил, что это «модель из прошлого сезона». «Желание быть крутым и модным пересилило желание создать видимость близости с народом. <…> Знатоки сказали мне, что стоит губернаторская курточка «всего-то» около 500.000 рублей. Для тех, кто подумал, что я в нулях напутал, повторю - около ПОЛУМИЛЛИОНА рублей!!!! А вы говорите зарплаты у нас маленькие, дороги плохие, медицины на селе нет», - написал Клецкин.

Как отмечает Vostok-Today со ссылкой на «представителей фэшн-индустрии», подобная куртка «действительно была в прошлогодней коллекции всемирно известного бренда, а стоимость оригинала варьировалась от 500 до 600 тысяч рублей».

Миклушевский занял пост губернатора Приморья в марте 2012 года. В первые месяцы своей работы глава региона отказался от спецсигнала, выданного ему по закону, и специальной номерной серии, выступил за борьбу с коррупцией и бездействием чиновников. Зимой 2017 года в СМИ появилась информация о якобы тайном отдыхе Миклушевского в Дубае.