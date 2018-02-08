Путин удивился зарплатам ученых

Президент России Владимир Путин в День науки посетил новосибирский Академгородок и провел Совет по науке и образованию, посвященный вопросам глобальной конкурентоспособности российской науки.

Президент высказался за формирование в России мощных международных научных коллективов, результаты деятельности которых помогут в решении задач, стоящих сегодня перед страной. На встрече в Новосибирске с учеными Сибирского отделения РАН Путин поздравил их с Днем российской науки и поддержал создание синхротрона.

Президент РАН Валентин Пармон рассказал Путину о гонорарах ученых, занимающихся преподавательской деятельностью в одном из ведущих вузов страны. По его словам, заведующий кафедрой в Новосибирском госуниверситете получает за это 1,5 тысячи рублей, а ведущий семинаров — 1 тысячу рублей в месяц. Информация явно застала президента врасплох, пишет «Московский комсомолец»

«Что это за непонятные ставки такие? Я прошу вас подготовить соответствующее поручение и заняться этим», — сказал Путин сидевшему рядом Андрею Фурсенко.

В завершение встречи Путин попросил ученых оформить в виде документов все предложения и пообещал изучить их.