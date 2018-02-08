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Путин удивился зарплатам ученых
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Путин удивился зарплатам ученых 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в День науки посетил новосибирский Академгородок и провел Совет по науке и образованию, посвященный вопросам глобальной конкурентоспособности российской науки.
Президент высказался за формирование в России мощных международных научных коллективов, результаты деятельности которых помогут в решении задач, стоящих сегодня перед страной. На встрече в Новосибирске с учеными Сибирского отделения РАН Путин поздравил их с Днем российской науки и поддержал создание синхротрона.
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Президент РАН Валентин Пармон рассказал Путину о гонорарах ученых, занимающихся преподавательской деятельностью в одном из ведущих вузов страны. По его словам, заведующий кафедрой в Новосибирском госуниверситете получает за это 1,5 тысячи рублей, а ведущий семинаров — 1 тысячу рублей в месяц. Информация явно застала президента врасплох, пишет «Московский комсомолец».
«Что это за непонятные ставки такие? Я прошу вас подготовить соответствующее поручение и заняться этим», — сказал Путин сидевшему рядом Андрею Фурсенко.
В завершение встречи Путин попросил ученых оформить в виде документов все предложения и пообещал изучить их.
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